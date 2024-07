El Gobierno le solicitó la renuncia al presidente de Trenes Argentinos

El Gobierno de Javier Milei afronta más bajas en su staff a menos de nueve meses de haber asumido. En este caso, se trata de Adrián Luque, el presidente de Trenes Argentinos a quien se le pidió en las últimas horas la renuncia. Este nuevo movimiento en un puesto de dirección operativa en el sector público se da en el marco de la declaración de la emergencia ferroviaria y semanas después del choque frontal entre dos formaciones de la Línea San Martín en Palermo.

"Hubo diferencias de criterios en materia de operación y seguridad operacional en el manejo de los trenes durante estos meses de gestión, quien venía en la operadora de trenes metropolitanos desde la gestión anterior. No se han cumplido on los objetivos y tiempos adecuados para las políticas que demanda el sector”, argumentaron fuentes del Ejecutivo nacional citadas por La Nación.

Luque había asumido el cargo en febrero de este año. Es decir, casi dos meses después de iniciada la gestión libertaria. Previamente, desde diciembre de 2021 para ser más precisos, había cumplido funciones en Operadora Ferroviaria como gerente general de Asuntos Jurídicos. Además, su trayectoria política incluye una candidatura a concejal de San Miguel por 1PAIS, la coalición que Sergio Massa conformó con Margarita Stolbizer en 2017.

Sobre su reemplazante, desde el mismo sector precisaron: “Se tomó la decisión de continuar la gestión operativa de los trenes con un funcionario que pueda apoyarse y dar respuesta a los problemas con un enfoque de trabajo conjunto y de reporte directo a las autoridades que deben dar solución a las problemáticas del sector en materia de seguridad”. Aunque el nombre del elegido no fue informado, sí trascendió que es del sector y tiene un perfil técnico.

Pero Luque no se irá solo, ya que también se le pidió la renuncia a Sergio Basich, titular de Trenes Argentinos Cargas y quien no tenía un pasado vinculado a la función pública. Según sus redes sociales, previo a llegar a su hoy ex cargo con Javier Milei, se había desempelado como CEO de Grupo América, donde cumplió distintas tareas, y también como gerente Comercial del Diario Perfil.