Tiene 12 años, su salud empeoró y necesita la ayuda de todos

Bruno Reynoso tiene 12 años de edad, nació con una enfermedad motriz y necesita viajar de Carlos Paz a Buenos Aires para ser tratado en el Hospital Garrahan. Su familia lleva tres años esperando por una silla postural que debía ser entregada por su obra social, situación que derivó en el desmejoramiento de su salud.

Nació con Mielomeningocele (afección en la médula espinal) y se atiende en la Clínica Vélez Sársfield de la ciudad de Córdoba. La familia interpuso un recurso de amparo a la obra social OSECAC tras los incumplimientos, pero mientras lanzó un bono colaboración para recaudar el dinero para viajar y que el niño sea tratado en Buenos Aires.

Carina Fernández, su mamá, dijo a EL DIARIO: «Bruno tiene Mielomeningocele, estamos renegando con la obra social y llegamos a una situación límite con su columna. En diciembre iba a ser operado, pero los médicos no se animaron, en Buenos Aires le van hacer un tratamiento de un año, para recién ver si se lo puede operar. Él no habla y no camina a causa de la discapacidad, pero si hubiera tenido la silla de ruedas adecuada no estaríamos en esta situación».

«Estamos iniciando una demanda contra la obra social, él tiene una silla desde los siete años, cuando cumplió nueve empezamos a pedir una nueva, es una postural especial, está en una común que agrava todo. Ellos responden que no tienen pedidos pero está la carpeta con todos los reclamos, volver a iniciar el trámite demora varios meses. Lanzamos un bono de $2.000, que es para cubrir viaje, tratamiento y estadía. Viajamos del 5 al 10 de agosto para hacer estudios, lo van a ver los especialistas y se evaluará, en septiembre volvemos a viajar. Por más que se haga la cirugía, si no tiene la silla de ruedas no va servir, sería todo un trabajo para volver a cero»; explicó Carina.

Para colaborar con el bono contribución, se puede hacer una donación al Alias: todosxbrunovcp , cuenta de Mercado Pago a nombre de Carina del Valle Fernández.