13 cordobeses en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos París 2024

Este viernes se lleva a cabo la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. La celebración, por primera vez en la historia, no será dentro de un estadio.

La delegación nacional, junto a los demás países, navegó sobre el río Sena en un hecho histórico para la competencia. Una travesía de 6 kilómetros a bordo de 85 barcos.

Los abanderados elegidos por el Comité Olímpico Argentino (COA) serán: «la leona» Rocío Sánchez Moccia, medalla de plata en Londres 2012 y Tokio 2020 y Luciano De Cecco, medalla de bronce en Tokio 2020 con el seleccionado de vóleibol.

A 100 años de la primera participación olímpica del país, el equipo nacional estará representado por 136 deportistas, 33 atletas femeninas y 103 masculinos. Los juegos se disputarán hasta el 11 de agosto.

Dentro de la nómina oficial, hay 13 cordobeses que dirán presente en la capital francesa.

Se trata de Gastón Revol (Rugby seven); Germán Schulz (Rugby seven); Luciano González Rizzoni (Rugby seven) Julieta Jankunas (Hockey); Victoria Miranda (hockey – reserva) y Romina Biagioli (Triatlón).

Y tendrán su debut olímpico: Macarena Ceballos (Natación); Chiara Ferretti (Vela); Tomás Santiago (Hockey); Tomás Domene (Hockey); José «Maligno» Torres (BMX Freestyle); Julián Álvarez (Fútbol) y Lucas Beltrán (Fútbol).

Con estos nuevos atletas, 146 cordobeses representaron a Córdoba en 100 años de Juegos Olímpicos.