Quieren llevarlos a juicio por reclamar contra la Autovía de Punilla

Seis ambientalistas serán llevados a juicio y se encuentran acusados de haber amenazado al ex intendente coscoíno Gabriel Musso durante una manifestación contra la Autovía de Punilla. Los imputados lanzaron fuertes críticas contra la fiscal Paula Kelm y sostuvieron que se trata de un caso inédito en la historia de la Provincia de Córdoba.

Según pudo conocerse, el próximo 29 de julio apelarán en los Tribunales de Villa Dolores.

Los hechos habrían ocurrido el 13 de agosto de 2022, mientras se realizaba un plenario y concentración pacifica en la plaza San Martin de Cosquín. Cuando el acto estaba concluyendo, los ambientalistas observan ingresar al ex intendente a una cafetería y espontáneamente se trasladaron, con cánticos y consignas, a expresar su repudio.

Apenas 24 horas, personal policial se presentó en el domicilio de tres hombres y tres mujeres para notificarlos de que habían sido imputados por disposición de la fiscal Kelm.

Una de las imputadas, Marcela Martín, habló con EL DIARIO y dijo: «Cuando nos avisan que estaba ahí, fuimos con las banderas a reclamarle que había regalado las tierras y que se tomaron las decisiones dándonos la espalda. Él fue un provocador, pasó y se sentó en la vidriera a mirarnos. Les dijimos que era un caradura, pero nunca lo amenazamos».

«No tocamos a nadie, no se movió ni una silla, nos fuimos y después nos informaron que estábamos imputados por amenazas. Es todo una mentira, está todo grabado y sus testigos son funcionarios de su gobierno y de Santa María de Punilla. Ellos me conocen, fui candidata a intendenta dos veces, soy delegada del hospital y estoy en la asamblea ambiental, por eso me imputaron a mi antes que a nadie. Propusimos testigos y la fiscal no llamó nunca a nuestros testigos, pero llamó a todos los testigos de Musso»; indicó.

«En mayo, elevaron la causa a juicio y vamos a apelar. Si perdemos la apelación, vamos a juicio en Cruz del Eje y sería algo inédito. Nunca pasó que por un reclamo ambiental, se enjuicie a los manifestantes»; completó.