¿Cuál es el límite de ingresos para poder acceder a la tarifa social de luz y gas?

Cada vez falta menos para que venza el plazo de inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) que deben completar todos los usuarios residenciales para poder conservar la tarifa social y atenuar los fuertes aumentos que se vienen en las facturas de luz y gas.

Se estima que alrededor de 1,7 millones de hogares vulnerables que se encontraban bajo el esquema de tarifa social hasta 2022 y que luego fueron incluidos automáticamente en el RASE dentro del segmento de bajos ingresos podrían perder el beneficio, por lo cual resulta vital la inscripción al RASE.

Por el avance de la inflación, los usuarios residenciales que perciben ingresos por debajo de los $2.979.728,50 y $3.635.268,77, dependiendo de la zona de la Argentina en la que se encuentren y de otros criterios de exclusión; tendrán la posibilidad de solicitar los subsidios para los servicios públicos de luz y de gas natural por redes.

Si el usuario es beneficiario de una tarifa social, pero no está inscripto en el RASE, deberá seguir los pasos para hacerlo. Cabe destacar que solamente se deberá completar una solicitud por hogar para mantener los subsidios en el marco de los aumentos dispuestos por el Gobierno nacional.

En caso de que un usuario en situación de vulnerabilidad no esté subsidiado en las tarifas de energía y lo requiera, puede anotarse completando el formulario de inscripción al que tiene carácter de Declaración Jurada en el sitio oficial.

Las categorías para la segmentación tarifaria

Los usuarios se encuentran divididos en tres categorías residenciales en base a los niveles de ingresos que perciben según el esquema de segmentación vigente desde 2022. Los usuarios de altos ingresos (N1) son los que pagarán más caro la energía, mientras que los de ingresos bajos (N2) y los de ingresos medios (N3) tendrán "bonificaciones en sus tarifas" pero con un tope de consumo.

El nivel 1 abarca aquellos hogares cuyos ingresos mensuales equivalen a más de 3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC, que en junio último equivalían a $ 2.182.922,5. Además, dentro de estos hogares también se contempla quienes disponen de otras características como tener 3 o más vehículos con antigüedad menor a 5 años y 3 o más inmuebles. El nivel 2 o de ingresos bajos, incluye hogares que sus ingresos son menores a una canasta básica total tipo II, es decir $ 873.169 y, además, poseen hasta un inmueble y un vehículo con más de 3 años de antigüedad. El nivel 3 o de ingresos medios, abarca hogares cuyos ingresos están entre 1 y 3,5 canastas básicas, es decir, entre $ 873.169 y $ 2.182.922,5 y además poseen hasta 2 inmuebles y un vehículo con menos de 3 años de antigüedad.

Las condiciones para la inscripción al RASE

Al RASE tienen que inscribirse todos los usuarios, incluyendo los que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo.

En caso de alquilar o residir en la propiedad, puede mantener el subsidio aunque el beneficiario no sea el propietario del domicilio, lo va a recibir como persona usuaria de los servicios. Si la factura no llega a nombre del inquilino, igual se puede realizar la solicitud como usuario de los servicios indicando que no el beneficiario no es la persona titular.

Si se tiene más de un servicio de de electricidad o gas inscripto a su nombre, solamente se deberán completar los datos del servicio de un solo domicilio. La manera de solicitarlo es través del RASE, gracias a lo que los hogares que cumplan con los requisitos pagarán más barata la energía en sus próximas facturas según el esquema de segmentación de subsidios vigente.

Cerca de la mitad de los usuarios residenciales bonaerenses forman parte de la categoría denominada N2, perteneciente a la segmentación de hogares con ingresos menores a los $873.000 (a valores de junio); quienes de no inscribirse serán recategorizados automáticamente como N1 -hogares de altos ingresos- y tendrán un salto sustancial en los valores de las tarifas. Todos, sin embargo, tendrán tiempo para anotarse hasta el 4 de agosto. En caso de no hacer el trámite, el usuario terminará pagando los servicios de luz y gas como el sector de mayores ingresos.