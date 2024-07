Benito Fernández habló de su depresión: “El peor momento de mi vida”

Buenos Aires. En estas últimas semanas salió a la luz la noticia que Benito Fernández no estaba pasando un buen momento en su vida. Aunque el diseñador no quiso dar mayores declaraciones, cuando fue interceptado en la calle por un cronista de Socios del Espectáculo, Fernández aseguró “que se encontraba bien”. En esta oportunidad, este domingo estuvo invitado a Almorzando con Juana, el ciclo que conduce Juana Viale por la pantalla de El Trece.

De buen semblante, con un saco de diseño y sus clásicos anteojos, Benito comenzó contando cómo se siente. “Es un momento difícil”, aseguró. “Me cuesta un poco hablar, yo venía mal en la parte de pret a porter, tenía una línea que se llamaba Benito, que ahora la cerré, y solamente me voy a quedar con alta costura. La verdad es que venía remándola en dulce de leche”, afirmó con respecto a su situación económica. “Me fue mal no solo por el momento del país, sino también porque al ser creativo hice mal algunas cosas en los negocios”, relató.

“Se me juntaron muchas cosas, al tener que cerrar Benito y algunos locales, me resultó muy duro. Me agarró un ataque de estrés, de pánico, de angustia, de depresión, de todo un poco, los médicos me aconsejaron internarme. Así que lo hice en la Clínica Avril, a quienes les agradezco de corazón al grupo que tenía de compañeros y a toda la gente de ahí”, dijo visiblemente emocionado.

Luego explicó lo que significó para él el hecho de haber tenido que bajar las persianas de algunos de sus negocios. “Para mí fue muy difícil porque cerrar locales implicó tener que despedir a chicas que estaban conmigo desde hace muchos años, porque no son solo tres personas, es toda una cadena que se ve afectada”, contó.

“La verdad es que eso me detonó, tuve un problema del corazón, me desmayé, fue un episodio en el que exploté, y por eso me interné. Después, en la tele se dicen cosas que no están buenas”, continuó. “El fin de semana que me internaron justo se cerraba el local de Palermo, y ahí me internaron sin celular, sin nada, y la verdad es que los dejé a mis hijos, a quienes les pido perdón, con un quilombo tremendo. Lucas fue el que salió en unos videos echando a una de las chicas, y no de la mejor manera, pero él pudo hacer lo que pudo. Ahora yo tomé las riendas y estamos haciendo las cosas como corresponden”, relató en diálogo con la mesaza, entre quienes se encontraban Belén Francese, Marcelo Polino, Nicolás Scarpino y Ramiro Marra.

“Pero fue el peor momento de mi vida”, reiteró. “En la clínica me resetee y pude superar todo, pero la verdad es que estoy con una energía tremenda. Se me va a pasar el bajón, porque es la primera nota que doy, después voy a estar bien, porque estoy súper creativo. Yo no venía haciendo cosas que me gustaban, desde antes de la pandemia. Lo económico y las frustraciones que tuve fueron muy grandes, entonces la creatividad se vio afectada. Veía a mi nieto Fermín pero no podía disfrutarlo, me angustiaba. Hoy me planto desde otro lugar y tengo un montón de proyectos. Lo que me pasó es que uno quiere tanto a esta industria, con tantas fuentes de trabajo, y es la que más manos de obra necesita, entonces ver al país que no puede también me genera angustia. Ahora estoy con un proyecto inmobiliario, estoy buscando terreno. Lo estoy haciendo con Gonzalo Mazzei, un arquitecto de La Plata”, reveló acerca de sus nuevos planes a futuro, y con la energía enfocada en volver a sentirse bien.