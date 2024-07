Homenaje: La familia Metrebián entregó las distinciones «Monolito Histórico»

Una tarde de emociones se vivió el domingo pasado en Campanario, donde MGroup, el grupo que componen las empresas de la familia Metrebian (CPTV, Campanario Fiestas y Eventos, Mónaco Espace, Mónaco Hotel, Saint Tropez y Canal 2), llevó adelante la primera entrega de las distinciones «Monolito Histórico Villa Carlos Paz».

Se buscó poner en valor la labor de promotores y difusores de la historia local.

Escritores, periodistas, comunicadores, vecinos e instituciones de la ciudad recibieron una estatuilla y un diploma en reconocimiento y el evento contó además con la presencia del intendente Esteban Avilés y el secretario de Turismo, Cultura, Deporte e Innovación, Sebastián Boldrini.

El evento fue conducido por Marcelo Arias y Gabriela Villamonte, quienes presentaron un video donde el empresario Cristian Metrebian explicó el origen de esta iniciativa y recordó a su padre, Alberto «Beto» Metrebián, un pionero en la gastronomía, los emprendimientos musicales y diversos espectáculos de la ciudad. Más tarde, el propio Metrebián fue el encargado de pararse frente al micrófono y agradecer a los presentes que coparon las instalaciones.

Entre las personas que recibieron el agradecimiento del empresario, estuvo el intendente Esteban Avilés, quién hace algunos meses ha creado una comisión que lleva adelante diversas actividades con el fin de poner en valor el legado cultural e histórico de Villa Carlos Paz. Una de esas acciones tendientes a fortalecer la identidad carlospacense, fue anunciada por el periodista Ernesto «Yndio» Montesinos, quién manifestó la voluntad del municipio de trasladar el «Monolito Histórico» a su lugar de origen (en el centro de la ciudad).

Las distinciones comenzaron con el reconocimiento a familiares de vecinos históricos, empresarios y periodistas destacados a lo largo de la historia de la ciudad. Hubo distinciones «In Memoriam» para Armando Ezio Carena, Antonio Edgar Biasizzo, Carlos Santarrosa, Pedro G. Moral, Antonio Binimelis y Alberto Pontarelli. Asimismo, a la hora de la entrega de las distinciones como «Difusores de la Historia», uno de los más aplaudidos fue el ex intendente Eduardo «Pipo» Conde, quién llegó acompañado por sus hijas, Soledad y Mariela, su yerno Gustavo Soler y algunos de sus nietos.

Los aplausos también acompañaron cuando ocurrió lo propio con Ernesto Montesinos, Jorge Perea, Santiago Carreño, Luis Tórtolo, Aldo Parfeniuk y Eldor Bertorello. Además, hubo un reconocimiento al fundador de EL DIARIO y del Grupo Corprens, el escritor y periodista Pedro Solans, y a Luis Hernán López, quien integra la redacción del medio hace décadas. Precisamente, EL DIARIO resultó el medio de comunicación que más reconocimientos obtuvo por la labor ininterrumpida que viene desempeñando desde hace más de treinta años. Solans, López, Carreño y Parfeniuk tuvieron una destacada participación en el esfuerzo por construir una identidad carlospacense con una mirada propia sobre la cultura, la arquitectura, la política, el deporte y el ambiente.

Los Premiados:

IN MEMORIAM

1- In Memoriam Armando Ezio Carena

2- In Memoriam Antonio Edgar Biasizzo

3- In Memoriam Carlos Santarrosa

4- In Memoriam Pedro G. Moral

5- In Memoriam Antonio Binimelis

6- In Memoriam Alberto Pontarelli



DIFUSORES DE LA HISTORIA

7- Ernesto Montesinos

8- Silvia Ledda (Museo Numba Charava)

9- Isabel Lagger

10- Jorge Perea

11- Eduardo Conde

12- Santiago Carreño

13- Jorge Vaccarini

14- Luis Tórtolo

15- Jorge Etchevarne

16- Enrique Callejón

17- Menciones Especiales de la Historia: Carlos Orso

18- Menciones Especiales de la Historia: Claudio Caserta

19- Menciones Especiales: Angela Tabares

20- Menciones Especiales de la Historia: Fernando Agüero

21- Menciones Especiales: Myriam Mathieu

22- Menciones Especiales: Patricia Rojas

23- Menciones Especiales: Raúl H. Paz

24- Menciones Especiales de la Historia: Luis Hernán López

25- Menciones Especiales de la Historia: Carina Manassero

26- Menciones Especiales de la Historia: AGUIP

27- Menciones Especiales de la Historia: Roberto Alejandro Gómez

28- Menciones Especiales: Daniela Goldes

29- Menciones Especiales: Jimena Garrido

30- Menciones Especiales de la Historia: GU.I.AS Asoc. Civil

31- Historiadores: Gustavo Avila

32- Historiadores: Aldo Parfeniuk

33- Historiadores: Edgardo Tántera

34- Historiadores: Eldor Bertorello

35- Historiadores: Pedro Solans

36- Memoria Activa: Carlos A. Canciani