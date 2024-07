Javier Milei presentó el Plan de Alfabetización en San Juan

El presidente Javier Milei encabezó este jueves un acto de gestión en la provincia de San Juan, donde lanzó el Plan Nacional de Alfabetización junto al gobernador Marcelo Orrego, en la previa a la firma del Pacto de Mayo que se llevará a cabo en Tucumán durante la noche del lunes.

En su discurso, el mandatario sostuvo que "las ideas de la izquierda que empobrecieron al país son las mismas que negaron y demonizaron a (Domingo Faustino) Sarmiento".

Noticias Relacionadas Detuvieron a un hombre armado cerca del acto de Milei en San Juan

“Hemos retrocedido décadas en materia educativa. Evidentemente, el desarrollo económico y el desarrollo educativo van de la mano, de la misma forma que la decadencia económica necesariamente arrastra la decadencia educativa”, planteó el jefe de Estado desde la Casa de Sarmiento.

En la misma línea, argumentó: “Porque un chico que no come es un chico que no puede estudiar, y un chico que no estudia es un chico que no puede progresar. No extraña que venga por izquierda, esas ideas que nos empobrecieron como país”.

“No extraña tampoco que quienes promueven estas ideas sean también los que, desde el Gobierno nacional, impusieron el cierre de las escuelas, en el año 2020 e interrumpieron irresponsablemente el desarrollo educativo de millones de chicos”, retrucó en una crítica direccionada a la gestión del expresidente Alberto Fernández y las medidas que dispuso en plena pandemia.

Por otra parte, aseguró que "no van a ser cómplices" del analfabetismo y, además, "felicitó" a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, alegando que también "lucha" por sacar adelante al país.

En la previa al acto, efectivos de seguridad detuvieron a un ex policía que portaba un arma 9 milímetros “apta para el disparo” en los alrededores de la Casa de Sarmiento.

Milei llegó este jueves a San Juan acompañado por una comitiva integrada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el secretario de Educación, Carlos Torrendel; el secretario del Consejo Federal de Educación, José Thomas, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Orrego los recibió en el aeropuerto y luego se trasladaron hacia la Casa de Sarmiento, donde se lleva a cabo la ceremonia con discurso de cierre a cargo del Presidente.

En la Plaza España, se llevó adelante una movilización de movimientos sociales y gremios en contra de la presencia del mandatario.

El Plan Nacional de Alfabetización se elaboró con el acuerdo unánime de las 24 provincias y el mandatario lo lanza en la previa al Pacto de Mayo, con el objetivo de "volver a lo fundamental: que los chicos aprendan efectivamente en el aula a leer, escribir y comprender textos, de acuerdo con su edad", señalaron fuentes de la Secretaría de Educación.

En el acto estuvieron además la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes ya desembarcaron este miércoles en la provincia cuyana para inscribir como partido a La Libertad Avanza, con los dirigentes Mahor Caparros y José Peluc como referentes.

Torrendell, sobre la iniciativa de alfabetización, afirmó: "Esta política fue pensada y asumida para implementarse teniendo en cuenta la diversidad de territorios y realidades de cada jurisdicción. El objetivo es poder articularnos entre todos para lograr que los docentes puedan enseñar mejor y, al mismo tiempo, también los alumnos aprendan mejor".

El Plan de Alfabetización

Según reveló el jefe de Estado, el Plan de Alfabetización contempla la evaluación a más temprana edad para identificar las alertas en lecturas y escrituras, y la aplicación de las pruebas Aprender a partir del tercer grado y no de sexto como se estilaba.

“Vamos a formar en alfabetización a todos los docentes del país; vamos a darles recursos a las provincias para que lo formen; vamos a evaluar a los docentes de todo el país desde el gobierno nacional, vamos a plantear incentivos para que los mejores docentes vayan a enseñar en las escuelas con peores indicadores de alfabetización”, enumeró Milei.

En otro pasaje de su intervención, el mandatario aclaró: “Ser complacientes es lo que nos trajo hasta acá. La exigencia es buena, no es mala; la evaluación es buena, no es mala. Que quede claro: evaluar no es estigmatizar, como dicen algunos. Evaluar es la mejor herramienta que tenemos”.

“Quiero felicitar a nuestra querida ministra Sandra Pettovello, por liderar esta batalla, como tantas otras. Estoy seguro que si trabajamos juntos podremos hacer de este sueño una realidad”, concluyó el jefe de Estado no sin antes vociferar tres veces su característico grito: “Viva la libertad, carajo”.

Fue en febrero pasado cuando tuvo lugar la 129a Asamblea del Consejo Federal de Educación con la presencia de los 24 titulares de Educación de cada una de las provincias y donde se presentaron las bases de lo que terminó siendo el Plan Nacional de Alfabetización, consensuado entre todos los presentes.

Esencialmente se trabajó con la idea de “garantizar el desarrollo de los niveles de lectura y escritura apropiados para los estudiantes de 3er grado, garantizar oportunidades equitativas de alfabetización como motor para la aceleración de aprendizajes en los estudiantes de 4to. grado y desarrollar dispositivos de seguimiento y evaluación que permitan mejorar la calidad y equidad de la educación” en todos los ámbitos.

En esa línea, el titular de la cartera educativa nacional Carlos Torrendell, señaló que el objetivo del gobierno nacional es que los docentes “estén lo mejor posible con sus equipos de trabajo para que los chicos aprendan lo más posible". "Es evidente que todos los que estamos acá tenemos esa intención, no importan nuestras diferencias, pero, aun en las situaciones más complejas, podemos seguir enseñando y aprendiendo”, expresó. A su vez, en esta reunión se trabajó en la etapa inicial del plan, con la idea de que cada provincia establezca las bases para un análisis de su estado general local en relación con la política nacional de alfabetización.

“El derecho a la educación no se declama, debe ser efectivo y aplicado en la práctica”, expresó la ministra Pettovello en su discurso.

Posteriormente, en la Asamblea número 132 del mismo Consejo encabezada siempre por el Secretario de Educación de la Nación, todas las jurisdicciones del país aprobaron finalmente y de manera unánime el “Compromiso Federal por la Alfabetización” que este jueves fue oficializado en San Juan para todo el país desde el Museo y Casa Natal de don Domingo F. Sarmiento, considerado históricamente como “Padre de la Educación”.

En la citada última Asamblea del Consejo Federal de Educación también se escucharon las posiciones de especialistas nacionales e internacionales sobre la materia, como Axel Rivas, director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés; el brasileño Rossieli Soares Da Silva, secretario de Educación del estado de Pará; Jaime Saavedra, director de Desarrollo Humano para América latina y el Caribe del Banco Mundial; Ximena Dueñas, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Pablo Bartol, gerente de Desarrollo Social y Humano de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe); Luis Scasso, director regional en Argentina de OEI, y Luisa Brumana, la representante de UNICEF en Argentina.

Como dato curioso hay que recordar que el último presidente de la Nación que visitó el Museo y Casa Natal de Sarmiento, primer monumento nacional del país, fue Carlos Saúl Menem, el 11 de septiembre de 1989. Un año antes había estado el presidente Raúl Alfonsín, para conmemorar el centenario del fallecimiento del prócer.