Arrancó la 14° edición de la Feria Infantil del Libro

Un imperdible de las vacaciones de invierno abrió sus puertas en el Centro Cultural Córdoba: la 14° edición de la Feria Infantil del Libro. El evento se extenderá hasta el 21 de julio y se podrá visitar de lunes a sábados de 14 a 20 y domingos de 11 a 20 horas.

Con entrada libre y gratuita, durante los días que se extienda la feria se podrán recorrer los stands de las principales editoriales y disfrutar de funciones de teatro, música, títeres, narradores, talleres creativos y encuentro con autores e ilustradores, entre otras actividades.

Como todos los años, la programación de la Feria Infantil del Libro ofrece propuestas artísticas de calidad para que los pequeños disfruten junto a sus familias. Espectáculos que persiguen el amor por la literatura para ser transmitido en cada presentación.

Para visitar la feria

Además, se llevarán a cabo dos funciones diarias en el auditorio, a las 16 y 18 horas, con entrada gratuita (se retiran una hora antes en el lugar). A las 17 horas, en tanto, habrá un living de letras con narradores, talleres y presentaciones de libros, entre otras actividades lúdicas.

Programación día por día

Viernes 5 – 14hs Apertura al público

19hs Sala de exposiciones | Acto inaugural | Inauguración de la feria, con la presencia de las autoridades Director/a de la feria y presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raul Sansica.

Intervención artística | FRAZADA (AFECCIONES-EMOCIONES) | Compañía Circo Davinci

Siete personajes escénicos musicales, abordan el universo de las emociones a través de la orquestación musical de un acordeón, dos trompetas, un trombón, saxo tenor, tuba y percusión, en código payasos musicales; desde la introducción en la pista estos personajes con su sonoridad nos contagian de entusiasmo.

Sábado 6 – 14 hs Apertura al público

16 hs Auditorio – | Teatro de objetos/títeres | EL SUEÑO DE EZE | Cía Retablo de las Maravillas (Repite 18hs)

Esta historia que se encuentra dentro de otra historia, cuenta sobre un niño que a la hora de dormir se sumerge en un sueño que le dejará una lección de vida. Los caminos que elegir, los problemas que afrontar y las reflexiones que tomar, harán de esta historia un sinfín de sensaciones.

El proyecto retablo de las maravillas lleva 5 años de caminar y está integrado por Frete De Micheli Lucas, titiritero y técnico en gestión y desarrollo cultural, quien antes de crearlo fue parte del grupo «Los títeres de El Asunto» con una trayectoria en la provincia de Corrientes de aprox. 25 años. Esta nueva compañía realiza espectáculos de títeres, confección de títeres a pedido y para feria, a su vez lleva adelante la formulación y ejecución de eventos de forma itinerante y autogestiva con otras grupalidades y de forma individual con proyectos de esencia empática, social e inclusiva.

17 hs LIVING DE LETRAS | ORIPOESÍAS

Taller de animación a la lectura a través del juego con las manos y el plegado de origamis.

Un encuentro para divertirse con lo sonoro de los versos y poemas.

Coordina: María Luján Ramón

Domingo 7 – 11 hs Apertura al público.

12 hs HALL DE INGRESO | Música | “MD Suena” Ensamble musical del Colegio Maestro Diehl.



Pequeño Ensamble conformado por estudiantes de 4to y 6to año del colegio de educación media, con orientación musical Maestro Herbert Diehl, conocido como “Los Niños Músicos de Córdoba”.

Repertorio: – Sin Cadenas (repertorio de la Banda) – El Reino del Revés (Ma. Elena Wash) – La Naranja se Pasea (Ma. Elena Wash) – Perro Salchicha (Ma. Elena Wash) – No se Va (Morat) – Halo Perdida (Luck Ra) – Cuán Lejos Va (Moana) – Hoy (Valentino Merlo).

16 hs Auditorio | Títeres de mesa| ODISEA CACHUREO | Marotte en fuga (Repite 18hs)

Inspirado en La Odisea de Homero y atravesado por diversas tematizaciones actuales. Evoca, desde los ojos de un niño, pasajes del poema épico. Un anciano cartonero educa a un niño de la calle. La obra plantea desde los ojos de este niño que busca a su padre el rescate de los lazos filiales y una aventura de aprendizaje.

Dieguito cree que Ulises, el héroe épico, es su padre y sale a buscarlo. A partir de pasajes del poema de Homero (como la batalla de Troya) se plantea una visión crítica de la violencia.

El libro es una puerta a nuevos mundos y el contenedor de la memoria colectiva. Ulises plantea un cambio de paradigma como héroe, no basa su heroísmo en la fuerza sino en la inteligencia, la astucia y la prudencia.

El espectáculo se ha propuesto rescatar la memoria de hechos fabulosos que conviven con el canto épico y que instalados en el imaginario de los contadores de historias resisten el paso del tiempo.

Títeres y objetos están hechos reciclando objetos. La técnica propuesta es la del títere de mesa, que el grupo desarrolla desde 1992 en un constante proceso de investigación y experimentación basados en la poética del objeto.

17hs LIVING DE LETRAS | HACEMOS ARTE

Taller de origramis, kirigamis y dibujo a cargo de Juan Juares.

Editorial: Yammal Contenidos

Lunes 8 – 14 hs Apertura al público.

16hs Auditorio – | Teatro, danza y títeres | OBJETOS PERDIDOS – Marionetas en Libertad (Repite 18hs)

¡Objetos! ¡Objetos perdidos! Si Ud. perdió un objeto, tal vez lo tengo aquí, tal vez lo tengo yo. ¡Pero si no es suyo, regálamelo! ¡Que a quien lo pida se lo doy!

Elinor viaja de pueblo en pueblo, con su carrito itinerante y su mágico pregón descubriendo las historias de los objetos perdidos. Aquella mañana es citada en el Barrio Antiguo, donde recibirá un premio misterioso: «Un objeto seleccionado especialmente para ella». Deambula el día entero por la Plaza Central y el Gran Mercado acompañada de sus maravillosas historias, aunque sin noticias del intrigante premio. Cuando parece que sus fantasías no se cumplirán, la magia de los recuerdos le da alas a sus sueños.

Elinor es una romántica trotamundos que entiende que el valor de los objetos está en las historias que sus dueños les conceden. En momentos donde la pulsión es tener y acumular, esta aventura conduce a un punto de vista diferente: no todo se puede comprar y vender. El relato aborda el universo de los recuerdos y las pérdidas, como una herramienta importante a la hora de encontrarle el verdadero sentido a nuestra vida.

17hs LIVING DE LETRAS | TALLER PARA CREAR HISTORIAS DE LA “A” A LA “Z”

Actividad de escritura, dibujo y teatro a partir de la lectura del libro “Abecedario” de Ruth

Kaufman y Raquel Franco. Ilustrado por Diego Bianki.

Coordina: Florencia Salazar, Susana Fernández y Liliana Navarro.

Organiza: Biblioteca Popular Vélez Sarsfield.

Martes 9 – 14 hs Apertura al público.

16hs Auditorio – |Teatro de objetos/títeres | ANIMALADAS ¿EL ÚLTIMO SAPUKAY? | Verde que te quiero verde teatro (Repite 18hs)

En Animaladas ¿El último sapukay? Invitamos al público a un viaje sensorial, donde los títeres, la música y las artes plásticas nos llevan a conocer al Aguará Guazú, el más grande de los zorros sudamericanos, que actualmente es uno de los diez animales americanos en peligro de extinción. Deseamos contribuir a la conciencia sobre el cuidado del medioambiente y la biodiversidad, término que incluye diversidad de seres vivos y recursos culturales. «Animaladas ¿El último Sapukay?» Es una propuesta que invita a reflexionar sobre los estereotipos estéticos que desarrollamos para las infancias, la jerarquía de relaciones entre la humanidad y la naturaleza y entre el mundo adulto y el mundo de la infancia. La obra plantea la posibilidad de abrirnos al misterio del otro a través del diálogo y la fraternidad. Encontrando en este camino una manera de construir comunidad.

17hs LIVING DE LETRAS | POESÍAS BORDADAS

Narración y Taller basado en Poesías y Cuentos, a partir de los cuales cada niña/niño podrá confeccionar su “Poesía Bordada” de diversas formas geométricas, animales, flores, corazones y al finalizar llevarse a casa su bordado realizado.

Coordina: Silvia Ruth Beresovsky

(Capacidad limitada por orden de llegada)

Miércoles 10 – 14 hs Apertura al público.

16hs Auditorio |CINE| PÉREZ, EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS

Pérez, el ratoncito de tus sueños/ 2006/ 92 min/ Argentina/ Dirección: Juan Pablo Buscarini/ Guión: Enrique Cortés, Joe Lewis/ Reparto: Delfina Varni, Fabián Mazzei, Ana María Orozco/ Música: Daniel Goldberg/ Fotografía: Miguel Abal/ Compañías: Coproducción Argentina-España; Filmax Animation, Castelao Productions, Patagonik

Lucía vive con sus padres en un barrio tranquilo. La noche que pierde su primer diente, el Ratoncito Pérez no llega a dejarle la moneda. Lucía se preocupa y siente que algo malo le ha sucedido a Pérez. Angustiada, le cuenta a su padre sus sospechas, pero él no le presta atención.

Así pues, decide emprender la búsqueda de Pérez, ayudada por su primo Ramiro. Pronto descubrirán que el Ratoncito Pérez vive en un barco donde tiene una factoría perfectamente organizada, donde viven miles de ratones que hacen perlas con los dientes que recolectan de los niños. En el camino van a conocer a Pipo, un personaje no muy fiable que tratará de despistar a los niños. Pipo es el sobrino de Morientes, que es el socio y amigo del Ratoncito Pérez. Se trata de un joven ambicioso y tramposo que hace creer a los niños que es su aliado, pero su verdadera intención es sacar al Ratoncito Pérez del medio y quedarse con su imperio de perlas.

17hs LIVING DE LETRAS | EL DÍA QUE LAS ABUELAS PERDIERON LA MEMORIA

Narración teatralizada del cuento del autor cordobés Oscar Salas, a través de personajes en papel, elementos reciclados y la interacción con los asistentes.

Coordina: Valentina Martinez Gallino

18hs Auditorio – |CINE| METEGOL

Metegol/ 2013/ 106 min/ Argentina/ Dirección: Juan José Campanella/ Guion: Juan José Campanella, Eduardo Sacheri, Gastón Gorali. Cuento: Roberto Fontanarrosa/ Reparto: David Masajnik, Fabián Gianola, Miguel Ángel Rodríguez/ Música: Emilio Kauderer/ Fotografía: Félix Monti/ Compañías: Coproducción Argentina-España; Plural-Jempsa, 100 Bares, Catmandu Entertainment, Antena 3 Films

Amadeo es un chico tímido y virtuoso que deberá enfrentarse a un habilidoso rival sobre el campo de fútbol, conocido con el apodo de «El Crack». Para ello, contará con la inestimable ayuda de unos jugadores de metegol liderados por el Wing, un carismático extremo derecho. Las aventuras de Amadeo y los jugadores tendrán como telón de fondo no solo el fútbol, sino también el amor, la amistad y la pasión. Se trata de la primera película de animación argentina en 3D. El guión y la dirección es de Juan José Campanella, director de “El secreto de sus ojos”.

Jueves 11 – 14 hs Apertura al público.

16hs Auditorio – | Teatro de objetos/títeres | YUN Y EL VIAJE DEL AGUA | Teatro La Pandora (Repite 18hs)

Hace miles de año en la antigua China, una adolescente de nombre Yún se aventura en un extraordinario viaje en busca de La Gran Dragona de Agua (Panlong), le pedirá al ser alado que ayude a su pueblo a salir de la desesperante sequía que estaban atravesando. En este viaje por el inmenso Mar Meridional de China, Yún tendrá que atravesar diferentes obstáculos y vincularse con increíbles seres fantásticos. Nadará con “El Gran Pez Dorado” y sabrá de la diversidad e inmensidad que puede ser este mundo; luchará con “El Rey Mono” y conocerá de las posibilidades de su cuerpo; se encontrará con “La Gran Dragona de Agua” y en ella verá su propio reflejo y aprenderá del amor propio.

17hs LIVING DE LETRAS | UNA AVENTURA EN EL BOSQUE

Presentación de libro de aventura que destaca el valor de la amistad y la autoestima.

Coordina: Sol Bianchi y Patricia Luján

Viernes 12 – 14 hs Apertura al público.

16hs Auditorio – | Música, teatro y relatos | SEMILLANDO | Compañía Tribumadre (Repite 18hs)

Es un espectáculo con CANCIONES, RELATOS, JUEGOS Y DESCUBRIMIENTOS SONOROS

Se narra sobre el Ser semilla y de cómo vamos creciendo, acompañan las canciones como eje de contenido. Nace un árbol, pero que puede caminar, y allí en medio del monte se reúnen otros árboles, animales, plantas , insectos y los antiguos (Pueblos Originarios) , y el árbol que camina les habla por primera vez para decirles que la Tierra está en peligro y que deben llevar el mensaje de que debemos cuidar a nuestra madre naturaleza, también aparecen en ese monte instrumentos que traen un mensaje, como el Nvique , violín de una sola cuerda del Pueblo Qom, también otros instrumentos hechos con las raíces que va dejando el Árbol que Camina, el Balafón, el cajón , entre otros, al final todos los allí reunidos conocen juegos ancestrales y terminan celebrando en una ronda con baile y canto.

17hs LIVING DE LETRAS | ESCUCHAR, SENTIR, DIBUJAR

Taller de lectura y dibujo donde el propio autor de “Cicatrices” David Voloj, leerá uno de sus cuentos y junto con el ilustrador del libro, Daniel “Pito” Campos, coordinarán el taller de dibujo.

Acompaña: Editorial Comunicarte

Sábado 13 – 14 hs Apertura al público.

16hs Auditorio – |Títeres de mesa| Cami y el dragón – Teatro Piedra libre + La Chichina títeres (Repite 18hs)

«Cami y el dragón» es la adaptación libre para teatro de títeres del cuento “Aprendiz de dragón”, de la escritora Liliana Bodoc, referente de la épica fantástica argentina.

Un dragoncito queda atrapado en una tormenta y cae en el patio de Cami quien deberá enseñarle a volar para que pueda regresar con su familia. Ambos irán descubriendo a través de distintas aventuras, que como dice su abuela, ¡con el libro adecuado problema terminado!

17hs LIVING DE LETRAS | MIEDO A MIEDO, UNA CADENA DE MIEDITOS

Presentación del libro y Taller a cargo de la autora Naty Martínez. La propuesta incluye la creación de una máscara de papel.

Acompaña: Mundo Lectura

Domingo 14 – 11 hs Apertura al público.

12hs Hall de ingreso | CARAMELOS SURTIDOS | Vivir… Cuenta

Narraciones de cuentos de tradición oral y de autores tanto argentinos como extranjeros. La temática es variada y se adecua a la edad de los oyentes pero habrá textos con protagonistas niños y jóvenes, no faltarán cuentos con animales, cuentos de humor y amor y también alguno de miedo!!!!

Participantes: Marta Barrandeguy, Rosita Brunner, Josefina Bustamante, Marisa Cañadas, Carolina Díaz, Carmen Echarri, Mabel Levkof, Liliana Nieulandt, Nora Suter, Ma. Eugenia Laguinge.

16hs Auditorio – |Música| CONCIERTO PARA LAS INFANCIAS | Coro Municipal (Repite 18hs)

El Coro Municipal de Córdoba es un elenco profesional dependiente del Centro Cultural Manuel de Falla de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, que realiza un amplio repertorio, estrenando obras de compositoras y compositores del siglo XX y XXI, de todos los géneros musicales. El organismo fue creado en 1971 por el maestro César Ferreyra y actualmente es dirigido por el maestro Esteban Conde Ferreyra, es integrado por 33 voces titulares, pianista y copista-archivista y el valioso aporte en los arreglos y co dirección, de Tomás Arinci.

Concierto para las infancias, se ha convertido en un clásico para toda la familia, por las particulares adaptaciones del “Chu chu wa” de Piñon Fijo, los clásicos “El Mamboretà” y “Monstruo de la Laguna” del consagrado grupo santafesino “Canticuenticos” sumados a las intervenciones estelares de personajes sorpresas.

14hs LIVING DE LETRAS | ¿QUÉ HABRÁ EN EL SEGUNDO CAJÓN DE LA COCINA?

Lectura de cuento y dibujos con Agustina Colman.

Organiza: Editorial Comunicarte

17hs LIVING DE LETRAS | ENCUENTRO LITERARIO Y MUSICAL

Lectura de cuentos y canciones infantiles interpretadas por Martín Vivas.

Acompaña: Librería Infanto Juvenil

Lunes 15 – 14 hs Apertura al público.

16hs Auditorio – | Clown y Circo | DES-ENCONTRADAS | La dudosa compañía (Repite 18hs)

Todas las historias tienen un gran comienzo, está también, un comienzo desencontrado. Entre búsquedas, encuentros y desencuentros se va armando la trama de este cuento. Telma y Filigrana saben que cuando eso suceda, cuando resuelvan su conflicto, podrán compartir cosas hermosas entre ellas y el público. Podrán transportarse a diferentes lugares con el poder de la imaginación y deslumbrar con grandes proezas en las alturas. Cumplir sus sueños y entender que cuando nos juntamos, nos ayudamos, cuando nos encontramos suceden las cosas más hermosas.

Una obra de payasas donde se mezclan la música, las acrobacias, el teatro y el humor.

17hs LIVING DE LETRAS | CUENTOS Y SUEÑOS

Presentación de libro y taller a cargo de la escritora Alelí Peiró y el autor no vidente Ruben Orellano.

Editorial: Polo Ediciones

Martes 16 – 14 hs Apertura al público.

16hs Auditorio |Teatro de objetos/títeres | DE FAMILIAS QUE SON ASÍ | Ulularia Teatro. (Repite 18hs)

“De familias que son así” presenta tres relatos de autoría de les integrantes del grupo. Contamos historias de familias que son así. Como la que un día quisieron formar Chacho y Ciro, dos pingüinos que se conocían desde pichones. Ellos quisieron construir un nido, pero les faltaba el huevo… Como las de Inés que vive unos días con su papá y otros días con su mamá, su hermana, su hermano y el novio de su mamá. Inés quiere que algún día se junten sus dos familias, pero esto no es nada fácil… Como la familia de Renata que vive en un barrio, con sus siete hermanes y su mamá que es viuda. Renata quiere ser hija única como su amiga Adriana. Como eso no es posible, prueba con ser nieta única, pero no todo sale como esperaba.

17hs LIVING DE LETRAS | ¡TALLER LETRA Y ARTE! NANAS PARA BICHOS INQUIETOS Y OTROS BICHOS

Taller de arte con pinturas fluorescentes para armar una ronda de bichos.

Experimentación de textos literarios y materiales plásticos. A cargo de Cristina Chiappero.

Organiza: Editorial Comunicarte y Pelikan

Miércoles 17 – 14 hs Apertura al público.

17hs LIVING DE LETRAS | TARDE MÁGICA CON HARRY POTTER

Tarde interactiva con set para fotografías, prueba del sombrero seleccionador, actividades didácticas para todas las edades (dibujos para colorear, sopa de letras, juegos de palabras)

Organiza: Wizard Festival

18hs Auditorio |CINE| PÉREZ, EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS

Jueves 18 – 14 hs Apertura al público.

16hs Auditorio | Teatro | HISTORIA QUE VIAJA EN VALIJA | Elenco Teatral Desafiarte (Repite 18hs)

Elenco Teatral Desafiarte se asoma al mundo animado de Títeres. Historias guardadas acá y que viajan para salir allá. Es un relato animado de títeres basada en cuentos infantiles con una historia que narra la vida de un pueblo donde sus habitantes deben enfrentar distintas situaciones que los pueden llevar a desaparecer. Con valentía y coraje superan estas amenazas. Con identidad y unión colectiva en acciones creativas se superan indiferencias, avaricias, exclusiones. Serán cuerpos, voces y emociones, interpretando historias, universos creativos para compartir colectivamente un espacio de expresión.

El espectáculo es fruto del modelo de gestión cultural inclusiva que lleva adelante la Fundación Desafiarte, una entidad que trabaja por el arte como un instrumento inclusivo para el desarrollo individual y social de niños, jóvenes y adultos con discapacidad.

17hs LIVING DE LETRAS | FRANCESCA

Presentación del libro “Francesca” junto a la autora Viviana Romero.

Editorial: Yammal Contenidos

Viernes 19 – 14 hs Apertura al público.

16hs Auditorio – | Música | TARACATÚN | Ceci Raspo (Repite 18hs)

«Taracatún” es todo lo que pasa en un día normal, pero está narrado en los tiempos de un niño. Sale el sol, es tiempo de ir a la casa de los abuelos, hay momentos para saltar y jugar y bailar hasta que el trotecito del caballo nos avisa que está llegando la luna y ya es tiempo de volver a descansar.

17hs LIVING DE LETRAS | SOY ESPIRITUAL Y EMOCIONALMENTE INTELIGENTE

Presentación del libro y lectura interactiva junto con las autoras:

Stella Maris Sastre Bertarelli y Adriana Molina Sarach. Se reflexionará en conjunto sobre las emociones (dibujo – escrito) finalizando con una intervención musical.

Editorial: El escarabajo azul

Sábado 20 – 14 hs Apertura al público.

16hs Auditorio | Teatro de objetos/títeres | ERASE UNA VEZ, TRES HISTORIAS CORTAS | Teatro de títeres y marionetas Colibrí (Repite 18hs)

Desarrolla el sentimiento del amor, en diferentes momentos, espacios y personajes. Pasando por lo místico y desconocido, la familia y el ambiente, la conquista y el humor.

«Jicacuy» una danza donde se enfrentan fuerzas diversas, para finalmente lograr el encuentro, al compás de música originaria de La Guajira.

«Erase un vez» un par de pájaros conocen el fruto de su amor, toda va bien hasta que tienen que afrontar una realidad que les es ajena, el entorno transformado por el hombre, por suerte, esta vez parece ser sólo una pesadilla.»Entre perros» desesperado por el amor a primera vista, inventa locuras en un intento por conquistar a una hermosa y presuntuosa perra. Obra de Marionetas de hilo que narra a través de las imágenes y los sonidos.

17hs LIVING DE LETRAS | PASE DEL LIBRO ANTORCHA

El auténtico libro que año a año compila obras originales de los artistas que ilustraron cada Feria Infantil del Libro Córdoba. Con la presencia del autor cordobés e Ilustrador de esta edición Pepe Angonoa y la Directora de Feria Nelda Abed.

Organiza: CALIPACER

Domingo 21 – 11 hs Apertura al público.

16hs Auditorio | Teatro de objetos/títeres | UN GATO A RAYAS | Foco Ala Mano Títeres (Repite 18hs)

Foco Ala Mano Títeres presenta “Un gato a rayas”

Obra de títeres a partir del cuento “El gato que quiso comerse la luna” de Javier Villafañe

Un gato a rayas vive en un departamento de un edificio de siete pisos. Una noche decide salir por la ventana. Quiere saber qué hay más allá de sus cuatro paredes, dónde termina esta ciudad y sobre todo “¿Qué es ese círculo blanco y brillante que aparece en el cielo y se va rodando sobre los edificios?”

Un recorrido nocturno con sus dificultades y sus aprendizajes lo llevará del bullicioso centro de la ciudad hacia zonas más alejadas donde, después de unas pocas casas, comienza el inmenso campo.

17hs LIVING DE LETRAS | LOS PERSONAJES DE MANUCHO

Homenaje. Un recorrido por los personajes icónicos de la obra de Manuel Mujica Lainez

Organiza: Editorial El escarabajo azul