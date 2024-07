Avilés le apuntó a Llaryora por la seguridad y la salud de Carlos Paz

El intendente Esteban Avilés lanzó fuertes críticas al gobernador Martín Llaryora y aseguró que Villa Carlos Paz ha sido discriminada por el gobierno de la Provincia de Córdoba. El mandatario encabezó la presentación del Programa Integral de Prevención Seguridad VCP, denunció la falta de policías en la ciudad y cuestionó que no haya «consenso» con las ciudades y comunas en la toma de decisiones.

La relación entre el municipio y el gobierno provincial atraviesa el momento de mayor tensión desde que Llaryora asumió al frente de El Panal y Avilés reclamó la falta de respaldo en materia de seguridad y salud.

Lo hizo durante un acto donde se dieron a conocer las inversiones que el Palacio 16 de Julio lleva adelante para luchar contra la delincuencia y fortalecer el esquema de prevención.

Asimismo, se expuso la realidad del Hospital Gumersindo Sayago, que es sostenido con recursos de los carlospacenses y debe hacerse cargo de las emergencias y accidentes en todo el corredor sur de Punilla.

Sobre la situación de la seguridad, Avilés aseguró: «La situación es compleja, no es de un día para el otro. Venimos desde el mes de enero pidiendo que se refuerce la seguridad y cada día se nota más la falta policial. Tenemos que triplicar la presencia y estamos condicionados por la falta de recursos humanos que tiene la Provincia. El gobernador y la Policía nos miran como una ciudad más, pero no lo somos, somos el destino más importante de la Provincia de Córdoba. Vemos que la Policía está centralizada en Río Cuarto y Córdoba Capital, no dimensionan la problemática de esta ciudad. La prevención debería ser una prioridad para la Provincia, como lo es para Carlos Paz».

«No quero naturalizar que por ausencia de la policía, tengamos robos violentos. De las nueve dependencias policiales que tiene la ciudad, una sola es de la Provincia de Córdoba. Les pagamos, invertimos y no son capaces de cumplir con los objetivos elementas, los demás son espacios municipales cedidos o alquilados y esto blanquea el permanente auxilio al gobierno provincial. El espacio del Distrito Oeste se lo cedimos, pero jamás garantizaron el patrullaje que estaba establecido en el convenio, o están durmiendo, o descanso, pero nunca en las calles. En la zona sur, tenían un espacio para actas administrativas y para controlar el ingreso a la ciudad, pero nunca lo hicieron. El local en la Terminal de Ómnibus es vergonzoso, casi nunca logramos tener un personal las 24 horas y cuando ocurrió, fue porque lo pagamos nosotros»; añadió.

Por su parte, también se pronunció sobre el sistema sanitario y dijo: «El municipio tiene una inversión permanente en salud, todo lo que invertimos debería estar en el marco de la salud pública provincial. La accidentología en la zona sur de Punilla va a nuestro hospital, los accidentes en las Altas Cumbres y en toda la región. El municipio va por más, pero la salud y la vida es lo más importante y hay una fuerte ausencia del gobierno de la Provincia de Córdoba en materia de salud».