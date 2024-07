Las frases más fuertes de Juan Lucero al gobierno provincial

El secretario General de Vinculación Institucional de Carlos Paz, Juan Lucero, acompañó al intendente Esteban Avilés en la presentación del Programa Integral de Prevención, denunció la falta de policías y lanzó duras críticas al gobierno provincial.

Las autoridades carlospacenses pusieron en valor las inversiones que se vienen realizando, plantearon a la sociedad la problemática que se está viviendo en materia de salud y seguridad y la quita de colaboración de la Provincia.

En ese sentido, recalcó que la seguridad es responsabilidad del gobierno provincial y de la Policía de Córdoba y contó que desde diciembre, el municipio realizó las gestiones pertinentes para solicitar más personal y vehículos. Hasta ahora, sin respuesta alguna.

«Cada vez que queremos contratar seguridad, tanto para los vecinos como los privados, incorporan una tarifa del 30% por logística y administración. No entendemos eso, porque la logística y la administración la ponemos nosotros. El gobernador dice que tenemos que pagar 30% más»; aseguró el funcionario.

«La ley que insta a crear las guardias locales no es algo nuevo para nosotros, el área de Seguridad VCP la tenemos hace años y profesionalizada. Vemos que es una ley mentirosa que busca engañar no solo a los vecinos si no a los cordobeses, el primero que no cumple la ley es el gobernador»; dijo Lucero.

«Cómo podemos ayudar y colaborar con una policía inexistente, acompañar en procedimientos a personal inexistente, esa ley solo expone a nuestros trabajadores y quita responsabilidades a la Provincia»; concluyó.