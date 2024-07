Cronograma de pagos: quienes cobran este lunes

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comienza este lunes 8 de julio con las jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos; asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo; pensiones no contributivas; asognaciones familiares de pensiones no contributivas.

Las jubilaciones y pensiones aumentarán un 4,18% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo. Por su parte los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de $ 70.000, lo que deja la jubilación mínima en $ 285.580,82.

Quiénes cobran este lunes 8 de julio

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos: DNI terminados en 0

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones del DNI

El calendario de pagos completo de Anses de julio

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 10 de julio

DNI terminados en 2: 11 de julio

DNI terminados en 3: 12 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 18 de julio

DNI terminados en 8: 19 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Jubilaciones y pensiones que superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 10 de julio

DNI terminados en 2: 11 de julio

DNI terminados en 3: 12 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 18 de julio

DNI terminados en 8: 19 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de julio

DNI terminados en 1: 11 de julio

DNI terminados en 2: 12 de julio

DNI terminados en 3: 15 de julio

DNI terminados en 4: 16 de julio

DNI terminados en 5: 17 de julio

DNI terminados en 6: 18 de julio

DNI terminados en 7: 19 de julio

DNI terminados en 8: 22 de julio

DNI terminados en 9: 23 de julio

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 12 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 18 de julio

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: 12 de julio al 12 de agosto

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: 8 de julio

Documentos terminados en 2 y 3: 10 de julio

Documentos terminados en 4 y 5: 11 de julio

Documentos terminados en 6 y 7: 11 de julio

Documentos terminados en 8 y 9: 12 de julio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de julio al 12 de agosto

Prestación por Desempleo