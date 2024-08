Apuestas online en Córdoba: los adolescentes se endeudan para conseguir plata

En Argentina los sitios de apuestas están prohibidos para los menores de edad, sin embargo la realidad muestra otra cara: las apuestas online. Estas se han convertido en un problema silencioso que afecta cada vez a más adolescentes. En este marco el Programa Navegación Segura por Internet y el Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo, realizaron el informe ?Apuestas en línea: donde aún no llega la ley ?.

La investigación tuvo entre sus objetivos conocer las conductas y prácticas de las y los adolescentes de 14 a 17 años respecto a las apuestas digitales, indagar que entienden sobre el juego responsable, conocer las fuentes de obtención de dinero a la hora de apostar y obtener datos que aporten información sobre el uso que la juventud hace de estos tipos de juegos de azar.

La consulta se realizó a través de un formulario digital, con un muestreo de tipo no probabilístico. En total, se tomaron 868 casos válidos, todos residentes en la ciudad de Córdoba y gran Córdoba.

Para entrar en la temática, se preguntó a los adolescentes si habían jugado en línea en los últimos seis meses. El 81.3 % negó haberlo hecho, mientras que el 18.7 % sí jugó en ese periodo de tiempo, este último dato redujo la muestra a 162 adolescentes, ya que se avanzó con quienes habían apostado efectivamente.

A continuación, fueron consultados sobre ?juego responsable? y se indagó acerca de qué entienden al respeco; particularmente sobre su propia calificación como ?jugadores responsables?. Los siguientes gráficos, ilustran las respuestas.

¿Qué entendés por juego responsable?}

¿Te considerás un jugador responsable?

Otro de los datos que aporta este informe, en cuanto a cómo perciben su propia experiencia de juego, indicó que los adolescentes en mayor medida, juegan por diversión y que el juego no afecta sus vidas. Sin embargo, para otros, el juego sí se está convirtiendo en un problema o los está perjudicando. En este sentido, algunos reconocen estar ?enviciados?, según sus propios términos.

¿Cuánto dinero apuesta un adolecesente en línea?

Determinadas preguntas buscaron conocer sobre la cantidad de dinero y tiempo que los jóvenes invierten en las apuestas digitales. Al respecto, se destaca que más del 46% de los encuestados afirmó que apuestan entre $1000 y $5000 por semana, el 10% gasta entre 5000 y $10.000 y el 9,3% invierte más de $10.000.

En una semana, ¿cuánto dinero apostas?

Una información no menor y también en relación al dinero, afirma que los jugadores obtienen el dinero para apostar de distintas maneras: el 64.2 % usa su mesada o mensualidad, el 38.3 % gasta el dinero de merienda, almuerzo, transporte o fotocopias; por su parte, el 25.9 % reunió el dinero en su grupo de amigos, el 18.5 % vendió cosas personales, el 8.6 % sacó o sustrajo plata de la caja de ahorro de sus padres, el 9.3 % no respondió y el 7.4 % se endeudó o pidió un préstamo. Como se mencionó líneas arriba, el tiempo también fue un factor analizado y ante la pregunta ? ¿jugás todos los días??, el 11.7 % dijo que sí, mientras que el 88.3 % negó hacerlo. No obstante, la información toma otra relevancia al consultar la cantidad de tiempo que juegan por día y los datos resultan alarmantes: el 46% reconoció jugar más de 3 horas diarias y, de ese porcentaje, el 15,7% juega más de cinco horas diarias.

El azar entre los juegos más elegidos

Ante la consulta sobre cuáles son los juegos o apuestas que más usan, los datos son contundentes en cuanto a las preferencias de los adolescentes. El 60% elige juegos de azar, y ese porcentaje debe distinguirse entre el 39% que prefiere juegos de casino clásicos y el 21% que opta por los denominados mini juegos; en ambos casos, hablamos de juegos de azar. Muy atrás queda el fútbol con el 21% resultando poco representativo entre quienes eligen truco, póker, bingo, básquet, automovilismo, entre otros.