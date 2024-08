El periodista Emiliano Pinsón se descompensó en la cancha de All Boys

Buenos Aires. El periodista Emiliano Pinsón difundió un video este lunes para aclarar un episodio reciente relacionado con su salud. El último domingo, luego de salir de la cancha de All Boys, equipo del cual es directivo e hincha, el conductor sufrió una descompensación que requirió asistencia médica urgente, generando preocupación entre los seguidores del equipo.

En las imágenes que dio a conocer mediante sus redes sociales, Emiliano Pinsón explicó qué le sucedió y llevó tranquilidad. “Este video es para agradecer a todos, especialmente a los hinchas de All Boys, que me ayudaron mucho durante un pequeño problema de descompensación al salir del triunfo 3 a 0 ante Ferro. Por suerte, fue un susto, nada grave”, detalló el periodista.

Pinsón añadió que fue trasladado a una clínica, y agradeció el apoyo recibido, mencionando a la totalidad de la Comisión Directiva, jugadores, y personal técnico del equipo. El periodista también aprovechó la oportunidad para tranquilizar a sus seguidores, afirmando que, aunque no se conoce el origen exacto del problema, no sufrió complicaciones cardiológicas.

“Quiero decirles que estoy bien. Fue un susto, no se sabe el origen, pero no tuve nada cardiológico. Ahora estamos bien”, explicó. Además, hizo mención del alegrón que supuso el triunfo del equipo, bromeando sobre el efecto del resultado en su estado de ánimo: “Se ve que el 3-0 con tablero electrónico incluido, me aflojó!!”.

En el mensaje de video que difundió, Pinsón reiteró su agradecimiento a todos los que hicieron posible su asistencia rápida, desde la afición hasta los miembros del club, manifestando su gratitud y alivio por estar bien después del inconveniente. “Estoy bien, gracias por los mensajes y nos vemos pronto”, concluyó.

En abril, Emiliano Pinsón compartió un testimonio sobre su lucha contra el Mal de Parkinson. En ese momento, reveló que su problema radica en el cerebelo, que no es operable y afecta progresivamente a sus músculos. “Mi problema es una atrofia sistémica, es que mis músculos se van atrofiando en todo el cuerpo. No es ELA”, explicó en esa ocasión.