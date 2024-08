Un joven con Síndrome de Down necesita la ayuda de Carlos Paz

José Mansanelli es un joven de 25 años, vive en el barrio Colinas de Villa Carlos Paz y necesita ayuda para someterse a una operación en su ojo izquierdo. Sus padres son jubilados, él tiene Síndrome de Down y no cuenta con el dinero que demanda la intervención, cuyo monto asciende al millón de pesos.

José asiste al Centro de Día de Colinas y días atrás se llevó adelante una venta de pizzas para recaudar dinero y ayudar a la familia.

Su sobrina habló con EL DIARIO y contó: «Vive con mis abuelos, ellos son jubilados y mi abuelo hace changas. Él empezó con problemas en los ojos, le hicieron varios estudios en Córdoba y descubrieron que tiene la cornea del ojo izquierdo rota. Se lo tiene que operar de urgencia para que no pierda la vista».

«La cirugía sale 1 millón de pesos y no tenemos esa plata. Mis abuelos no querían salir a pedir ayuda, pero vemos que está muy difícil la situación. Estamos viendo si en los próximos días podemos hacer una rifa, pusimos un alias por el momento para que la gente pueda colaborar. Él no va tener fecha para la cirugía hasta que no tengamos la plata»; agregó.

Para colaborar con José y ayudarlo a no perder su visión, se podrán hacer donaciones al alias: Mario.mansa.