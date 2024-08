Alicia Barrios antes de declarar en el caso Fernández-Yañez: "Se notaba a simple vista"

La periodista Alicia Barros, una de las citadas a declarar como testigo en la causa contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género, aseguró que la ex primera dama Fabiola Yañez sufría un "ninguneo total" y "se notaba a simple vista" que la relación de pareja no estaba bien.

En diálogo con Nelson Castro por Radio Rivadavia, Barros relató que estuvo una tarde entera con Yañez en la Quinta de Olivos en marzo de 2021 y en ese marco notó un gran "ninguneo" sobre su persona.

"Me pareció una persona muy inteligente, muy sensible, estábamos con los proyectos de Scholas Ocurrentes (iniciativa del Papa Francisco). Ella era una 4x4, hacía todo por los chicos. Era lo único que no le podían arrebatar, porque era una mujer absolutamente despojada", consideró la periodista.

Al ser consultada sobre sí había percibido violencia contra Yañez en ese momento, Barros sostuvo: "Intuís porque te das cuenta que era un cero a la izquierda, era un ninguneo total".

"Como tantos otros colegas, todos sabíamos lo que era este hombre, de las infidelidades y ella sufría mucho", subrayó, y sostuvo que "ella le creía a él pese a todas las barbaridades que trascendían" porque "estaba enamorada".

"Se notaba a simple vista (que la relación no iba bien), hay cosas que se notan y que yo tengo que reservar para mi declaración para el juez", señaló la periodista, que aparece entre la lista de convocados como testigos en la causa que tiene a cargo Julián Ercolini.

La relación con el Papa Francisco

Además, Barrios, amiga personal del Papa Francisco, indicó que Jorge Bergoglio "tenía una gran simpatía por ella" por su trabajo en Scholas Ocurrentes.

Dijo que le pareció muy extraño que Yañez no concurriera al último encuentro que tuvo Alberto Fernández con el Santo Padre en Roma antes de finalizar su gestión, cuando solo estuvo acompañado por su hijo Francisco.

Barrios descartó que la ex primera dama le pudiera haber contado la situación al Papa en alguno de sus encuentros y aseguró que "es muy difícil abordar cuestiones personales porque nunca estuvieron a solas".

"Lo que sí te digo es que cuando tuvieron el segundo encuentro con Francisco, él estuvo muy distante con Alberto, pero a ella la saludó con afecto. Con Alberto estuvo muy distante", enfatizó la periodista.

En tanto, dijo que no le extrañaba que Fernández la hubiera obligado a abortar y criticó que el ex mandatario le hiciera sacar a su mascota de Olivos por considerar que "era un perro de puta". (NA)