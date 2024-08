Caminaba 16 kilómetros para estudiar y su profesor le consiguió una bicicleta

Villa Carlos Paz. Matías Manno es un joven estudiante de 21 años del CENMA 17º de Villa Carlos Paz, un secundario para adultos. Todos los días caminaba 16 kilómetros (8 Km para ir y 8 Km para volver) desde su trabajo para poder estudiar, su profesor hizo una campaña en redes sociales y logró que le donaran una bicicleta.

Matías tiene sin duda una historia de vida de mucha superación y es un gran ejemplo a seguir. Su historia conmovió a su docente, que lo ayudó subiendo un video a las redes sociales, contando que el joven caminaba todos los días 8 kilómetros hasta el Empalme Tanti para trabajar y de ahí hasta su colegio otros ocho kilómetros, para no gastar en colectivos y poder ahorrar, ya que hace unos meses dormía en el Refugio Nocturno y ahora paga su propio alquiler en barrio La Quinta de Villa Carlos Paz.

Marcelo Filippo, su docente, contó: "Él me comentó su situación ayer, le dije vamos hacer un video para conseguirte una bicicleta, Nos llamaron tres personas para donar, una estaba entera y a las otras les faltaba algo, la donó una señora de Carlos Paz. Muchísima gente se comunicó, la gente no paró de compartir. Cuando Matías se enteró se puso muy feliz. Estaba por circunstancias de la vida durmiendo en el Refugio Nocturno hasta hace un tiempo, ahora está trabajando de ayudante de albañil y se paga su alquiler, estudia en el segundo año del Cenma 217. Las clases empiezan a las 18:30 horas y terminan a las 22:30 y mañana vuelve a trabajar. Es mucho y realmente es muy buen alumno. trabaja y estudia para superarse constantemente. El año es tan duro que muchos están dejando por cuestiones laborales. Como docente estamos muy en contacto con los alumnos y este año se da que debido la situación económica hacen un gran esfuerzo por no dejar mientras trabajan".