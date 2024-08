Yuyito González confirmó su noviazgo con Javier Milei

Buenos Aires. Hoy, en su ciclo Empezar el día (Canal Magazine) Amalia “Yutito” González confirmó que se encuentra de novia con el presidente Javier Milei.

“Estoy de novia. Sí”, señaló. Y luego amplió sobre el término y el tipo de relación. “Hay que acostumbrarse a la palabra novia cuando no la venís trayendo de mucho tiempo. Pero bueno, es muy lindo. La verdad que es lindo. Es hermoso. Y está bueno intentarlo también”, dijo sobre la posibilidad de volver a enamorarse y conformar una pareja.

Este martes y en una nueva salida pública, asistieron juntos a un evento en el Palacio Libertad, antes llamado Centro Cultural Kirchner (CCK). El encuentro se dio minutos después de las 18, en la sala Argentina, en el contexto de la presentación de la Ley de Juicio por Jurados, en la que se expuso la obra de teatro La noche del 16 de enero, de Ayn Rand.

Pero sin dudas, el momento más destacado para los que siguen la incipiente historia de amor, fue cuando el jefe de Estado ingresó a la sala y saludó a la actriz con un beso en la boca, lo que captó la atención de todos los flashes.

La exvedette además fue consultada sobre si se veía pasando por el altar. “¿Casándome? Mirá, no sería un ítem que estuviera en los planes la verdad. No es hoy el objetivo, pero creo que si en una relación de pronto la vida te sorprende porque llegás a esa instancia de sentimiento, es porque realmente te estará pasando algo grande y todavía querés ponerle más a la relación”, aseguró dejando la puerta abierta a la formalidad.

Durante la charla con sus compañeros, no quiso dar estimaciones sobre formalizar la relación. “Yo no estoy ni a favor ni en contra del matrimonio, sí desde el amor, de decir ‘¿cómo le ponemos más a esto?’”, aseguró.

“Quizás le haya gustado que seas una mujer con muchas cosas resueltas, que está para acompañarlo, que le llegaste en un buen momento de su vida”, interpretó una de sus panelistas. “Yo pienso que sí, esto suma”, acordó la conductora. “La madurez, el acompañar, hacer lo que se puede y lo que no se puede no. Ni se me ocurriría ir a tomar un cafecito a la esquina, ni cosas como ‘ay, ¿cómo no viniste?’ ‘¿Cómo no me diste bola?’. No existe eso de ninguna manera”, enfatizó.

A continuación habló de su diálogo fluido con el primer mandatario: “Hablamos mucho por teléfono, hay conversación, si no, no llegamos a esto”, señaló Amalia, y dio detalles de cómo lo percibe en el cotidiano: “Nunca tiene un mal día. Siempre lo veo con esa fuerza que le hemos visto públicamente. No hay otra cara fuera de eso”.

Cuando Amalia se retiraba del estudio un grupo de periodistas la esperaba en busca de una de las palabras del día. “Estoy enamorada”, ratificó, como prólogo a algunas, pocas, declaraciones sobre el romance del que habla el país.

La conductora se mostró tranquila y en todo momento aseguró que no esperaba que su vida cambie por más de estar de novia con el Presidente de la Nación. “Voy a seguir con mi programa y mi trabajo. No veo que me modifique demasiado, llevo una vida normal y no le hago mal a nadie”, señaló respecto a la posibilidad de tener custodia personal, aunque se permitió una broma: “Para ustedes voy a tener, para que no me esperen todo el día en la puerta”, dijo entre risas.

Durante la improvisada conferencia de prensa, no quiso aventurarse a la figura de primera dama y la posibilidad de llevar a cabo un rol social para ayudar a la gente. “Eso tiene que ser algo genuina que sale del corazón de uno, como tantas veces hice charlas para mujeres con la iglesia”. Tampoco quiso contestar si el de ayer en público fue el primer beso de la pareja. “No hablamos de besos, el límite es este”. Y menos quiso decir si fue algo consensuado con su novio: “Las parejas se saludan así, afectivamente”.

Siempre en plan de normalizar la relación, dijo que el Presidente ya conoció a su hijo Stéfano. “A las chicas todavía no. Fue hermoso, todo muy natural”. De su lado, dijo no haber tenido un encuentro con sus suegros, pero sí con su cuñada: “A Karina la conocí en el Luna Park y ayer tuvimos la oportunidad de estar más tiempo juntas. Conversamos un largo rato, todo ameno, nada raro”.

A continuación, Amalia se refirió a sus temas de conversación con el primer mandatario: “Hablamos de la actualidad, a mí me encanta todo lo que es información”, reconoció. “¿De Alberto y Fabiola?”, le preguntaron. “No mucho”, respondió. “¿Y de Tamara Pettinato?”. “De eso nada. Hablamos de temas de la actualidad como puede hablar cualquier pareja”, expresó, y tomó distancia de las decisiones que pueda tomar el gobierno: “No le bajo línea de ningún tema, no sería tan atrevida”.

Yuyito dijo no haber ido ni a la Casa Rosada ni a la Quinta de Olivos y no quiso dar muchas precisiones de cuántas veces se reunieron. “Él es un amor, pero dentro de lo que es el romance, hay individualidades”, atinó a decir. En cambio, se puso firme sobre las críticas que se puedan venir: “Las agresiones no me gustan nada, las evito. Tengo una sola red social, Instagram, y desactivo todos los comentarios”, sentenció.

“Estoy feliz, estoy enamorada”, dijo a modo de resumen antes de meterse en el ascensor. “¿Esperemos que no cambies, te podemos seguir diciendo Yuyito?”, le preguntaron al final. Y ella respondió muy seria. “No me digas que cambio, porque no cambio nada. No pienso cambiar, al contrario, tal vez me vuelva una mejor persona”.