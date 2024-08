Revelan nuevos datos sobre la salud de Jorge Lanata

En las últimas horas corrieron diversas versiones que daban cuenta de distintas complicaciones con respecto a la salud de Jorge Lanata, que ya lleva dos meses internado en el Hospital Italiano. En este contexto y en plena emisión de su programa en Radio Mitre, la periodista Jesica Bossi salió a hacer aclaraciones sobre la salud del conductor.

“Jorge no está intubado. No volvió a estar intubado. No tiene problemas renales. No atraviesa ninguna complicación vinculada a lo renal. De hecho, uno de los partes dice claramente que la función renal está conservada. No está intoxicado y tampoco está inconsciente”, inició.

“Son aclaraciones que las hacemos porque este es su programa, porque sabemos cómo está, porque lo queremos mucho. Tiene una traqueotomía como también ya se informó desde el punto de vista médico en los partes. Es reversible, eso es importante que se sepa. Y está en un proceso de rehabilitación. Es altamente probable que continúe su rehabilitación en otro centro médico”, agregó.

Y concluyó: "O sea que, va bien, es una mejora... paso a paso, día a día".

Qué dijo Yanina Latorre sobre la salud del periodista

En LAM, Yanina Latorre había dado un panorama que preocupó a muchos: "Es un avance muy lento. El problema que tiene, que es lo que le dicen los médicos a ella, es que hasta que no se le solucione el tema renal no se lo puede sacar de ese cuadro porque está muy complicado por ese tema, el tema de su diabetes y por todo".

En este sentido, la panelista agregó: "Tiene que seguir con una batería de medicamentos y él va a tener que hacer un tratamiento muy fuerte de recuperación posterior a esto porque él está semi despierto, si se quiere, pero inconsciente".

La reflexión de Jorge Lanata tras su anterior internación

''Tengo 63 años, menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva, dos veces intubado y, realmente de ese mes, es impresionante lo que pasa, no me acuerdo nada. O, mejor dicho, me acuerdo sueños", dijo el conductor en aquella oportunidad.

Y agregó: "En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes, pero en realidad no lo sé. Pueden haber sido minutos o días, mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar''.