Un vecino de Carlos Paz y su experiencia con los OVNIS

La fotografía de un extraño objeto volador en las inmediaciones de Villa Carlos Paz encendió el debate en las redes sociales, muchos vecinos aseguraron haber sido testigos de extraños fenómenos en las sierras cordobesas. Hay múltiples testigos que reconocer haber presenciado diversos avistajes y sostienen que se vienen registrando desde hace más de 50 años.

Uno de los carlospacenses que ha profundizado en este tipo de fenómenos es el periodista Diego Chiozzi, quién dialogó con EL DIARIO y expresó un misterioso episodio vivido hace algún tiempo atrás: «En una noche de febrero, hace unos cuatro años atrás, estaba en casa (cerca de la calle Rioja) con mis tres hijos. Ya era tarde y mandé al del medio a buscar la ropa que estaba tendida en la terraza. Mi casa tiene la terraza que mira a Los Gigantes y mi hijo me dice: ´papá, mirá allá a lo lejos una luz verde que se prende y se apaga´. Esa luz hacía destellos y cada vez que se encendía lo hacía en posiciones mucho más cercanas a la ciudad. En segundos, se trasladaba distancias enormes y eso me hizo pensar que no se trataba de un dron. De repente, la luz se posicionó a espaldas de mi casa sobre la zona del cerro La Cruz. Fue y volvió, hizo un destello y desapareció».

En su relato, precisó que algunos instantes después, desde el sur de Punilla, pudo divisar la fila de satélites de Starlink. «Esa noche, la luna estaba muy grande. Cuando los satélites empezaron a pasar, contamos unos veinte. A lo lejos, se podía apreciar perfectamente una estrella que no se movía. Cuando terminaron de pasar todos los satélites, esa estrella que estaba fija, se sumó al trencito y desapareció con ellos»; aseguró.

Chiozzi dijo que tanto él como sus hijos se quedaron paralizados, ya que de aquella luz verde había viajado en tiempo récord desde Los Gigantes hasta el Cerro La Cruz. «Miramos intentando encontrar una explicación, cuando a la altura de Cuesta Blanca, entre algunas nubes, apareció un triángulo negro. Era tan oscuro que era perfectamente visible y muy parecido a la foto que publicó EL DIARIO. De esa posición hasta el centro, tardó solo unos segundos y de allí, hacia arriba donde lo perdimos»; relató.

Días atrás, este medio publicó una fotografía tomada por un vecino de Parque Siquiman en la zona de Empalme a Tanti. El hombre estaba regresando a su casa después de haber cumplido con su jornada laboral en Carlos Paz y tomó una imagen del paisaje, la cual luego mostró a su familia. Fue entonces que hicieron un misterioso descubrimiento, una extraña forma voladora en el cielo.

El hallazgo fue compartido en redes sociales y también enviado al Centro de Identificación Aeroespacial de la Fuerza Aérea Argentina, con la premisa que pueda iniciarse una investigación para determinar el origen y características de este extraño objeto.