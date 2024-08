Leandro Santoro se desmarcó de Alberto Fernández

Tras la denuncia y las filtraciones de chats que involucran a Alberto Fernández, acusado por su ex pareja Fabiola Yáñez de maltratos : y violencia de género, el diputado nacional de Unión por la Patria, Leandro Santoro, marcó distancia en su relación con el expresidente "La relación con Alberto se había enfriado desde el 2022 y por motivos políticos, no por esto".

Además, el legislador peronista aseguró: "En los chats de la secretaria (María Cantero) no estoy mencionado porque ni siquiera tenía su celular". Santoro tomó distancia del expresidente y brindó detalles sobre su vínculo con él: "La relación con Alberto se había enfriado desde el 2022 y por motivos políticos, no por esto. Yo había hecho algunos planteos que a él no le habían gustado. Hice una diferencia sobre cómo se había manejado la coparticipación de la Ciudad, que para mí estaba mal... Venía planteando diferencias políticas", argumentó.

Noticias Relacionadas Fabiola Yáñez rechazó que la causa contra Alberto Fernández pase a San Isidro

Santoro aseguró que no sabe "como va a hacer (Fernández) para recomponer su relación con la sociedad". "Las banderas del movimiento feminista se tienen que defender”, sentenció.

Sobre el proceso judicial en curso, el ex asesor del Presidente afirmó: “la política tiene que ser ejemplar, no puede tener doble discurso. Impunidad para nadie".

Por último, Santoro detalló como recibió la noticia de la denuncia: “Nunca en mi vida se me hubiese ocurrido que Alberto Fernández podía protagonizar un episodio así, porque nunca escuché un comentario de nadie. No existía rumor acerca de que esto sucediera. Para mí es una bomba anímica en lo personal”, expresó.