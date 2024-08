Graves denuncias de acoso y bullying en un colegio de Carlos Paz

En las últimas semanas se sucedieron varias denuncias por casos de acoso y bullying en un conocido colegio de Villa Carlos Paz. Los padres aseguran que los hechos vienen registrándose en el turno mañana y que ocurrieron situaciones de violencia verbal y física entre alumnos, agravadas por la falta de un plan de contención dentro de la institución.

El caso más reciente se dio el último jueves, cuando la madre de una alumna que cursa sus estudios en el IESS debió retirar a su hija porque ésta se encontraba llorando y le dijo que no soportaba más la situación. Desde la primer semana de clases, la menor es agredida física y verbalmente por sus compañeros que se burlan de su color de piel y amenazan con golpearla.

Uno de los ataques fue registrado con un teléfono celular y pese al reclamo ante las autoridades escolares, no se tomaron acciones contra los agresores. El acosó siguió durante los meses siguientes dentro del curso, en los recreos e incluso dentro del baño del colegio, donde era rodeada por varias compañeras.

Cuando la madre fue a retirarla del establecimiento, insistió en hablar con los directores y estos se negaron a recibirla.

EL DIARIO, pudo conocer que en lo que va del año, al menos tres alumnos dejaron el colegio por situaciones similares y hace apenas un mes, en la puerta del IESS, aparecieron carteles que llamaban a la toma de conciencia sobre la importancia de establecer un protocolo de salud mental y contención para los adolescentes.

«Después de la primera agresión, hablé con la preceptora y me dijo que la pelea fue por un banco. Pedí varias audiencias y me respondían que no estaban disponibles, pero durante el año siguieron pasando cosas. Mi hija asistía a otro establecimiento y por cuestiones de trabajo, la cambiamos. Como padres, nos sentimos muy mal de pensar que ella está pasando por esto a causa de una cuestión laboral nuestra. Es grave que no haya una señal de alarma dentro del colegio. Están los audios donde le dicen: «te vamos a cagar a palos». No solo preocupa el grado de violencia y acoso que puedan sufrir nuestros hijos, también hay que ver y observar que pasa del otro lado. Los jóvenes sufren, ansiedad, depresión y lamentablemente en muchos casos terminan en suicidios porque se hacen oídos sordos a estas situaciones»; aseguró la madre de la joven.

«Mi marido fue al colegio, quiso hablar con los directivos y le dijeron que debía enviar un correo y esperar una respuesta. No podemos creer que después de ver cómo se retiró mi hija, no les importe. Es un abandono total lo que les hacen y al director no le importa lo que están pasando. El profesor que estaba en el curso veía cómo ella se iba y la insultaban y no hizo nada tampoco»; denunció la mujer, en diálogo con este medio.

Los padres enviaron una carta al colegio para manifestar su preocupación y advertir la falta de acción, al tiempo que solicitaron el pase de su hija. Si bien no han denunciado formalmente en el Ministerio de Educación, no descartan hacerlo en estos días.