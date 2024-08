La confesión de Diego Concha, el calvario que vivió y sus días en la cárcel

El ex director de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba, Diego Concha, vive en la cárcel de Bouwer los días previos al inicio del juicio por el femicidio de Luana Ludueña y dialogó en exclusiva con EL DIARIO, donde hizo referencia a su detención, el calvario que vivió privado de su libertad y volvió a defender su inocencia.

A través de una carta que escribió desde el penal, el ex funcionario provincial rechazó todas las acusaciones y reveló qué haría si pudiera volver el tiempo atrás y dijo: «Fui condenado sin que me dieran la posibilidad de defenderme».

«Soy inocente. Nunca acosé, ni abusé, ni soy responsable de que Luana Ludueña se haya quitado la vida. Lamentablemente hay dos familias destruidas que han pasado por un calvario, lamentablemente se violan los derechos constitucionales de una persona inocente. Para que en mi provincia, no todos somos iguales ante la ley. Yo mismo he padecido un abuso por parte de los fiscales, una condena anticipada, abuso de la prisión preventiva sin haber ido a juicio y una condena mediática. Te destruyen socialmente, familiarmente y económicamente, se investiga superficialmente e interpretando subjetivamente y no objetivamente, siendo una precariedad la investigación. Sin pruebas correctas o deficientes, no hay justicia»; aseguró el ex funcionario.

«Comparar y usar una jurisprudencia como hizo el abogado (Carlos) Nayi, que solo sale por los medios afines a sus dichos y confunde a la sociedad, mintiendo permanente, haciendo un circo mediático injusto. No se puede comparar mi hecho con un padre, que durante ocho años violó a su hija, la dejó embarazada y ella se quitó la vida. Es una aberración y una mentira total, la fiscal Jorgelina Gómez no puede comparar este hecho con lo ocurrido con Luana Ludueña. Confío que el próximo lunes 5 de agosto, cuando comience el juicio, la Cámara Tercera del Crimen y el jurado popular sean objetivos y se ajusten a derecho»; añadió.

En otro fragmento de la entrevista concedida a este medio, Concha reflexionó: «Quiero que se escuchen a los veinte testigos que presentamos con mis abogados. Espero que la verdad salga a la luz, hay una justicia (la del hombre) con muchas falencias y la más importante, la justicia de Dios que prevalecerá». «Yo estoy en Paz, tranquilo, porque sé cómo pasaron los hechos y no miento, fui criado con valores y estoy orgulloso de lo que me inculcaron en mi familia. Somos cuatro generaciones que nos dedicamos a salvar vidas y al bienestar de la comunidad y eso lo sabe toda la sociedad»; aseveró el acusado.

Sobre su estadía en la cárcel, Concha hizo referencia al calvario que vivió y reveló: «Nadie sabe lo que es, sufrí quemaduras en el 7% del cuerpo, golpes con palos en la cabeza y a las semanas de estar detenido, murió mi hermana luego de luchar con un cáncer de mama y no me pude despedir. Mi padre me pudo visitar solo tres veces porque estuvo internado en terapia intensiva a consecuencia de toda esta situación y nunca dije nada para no victimizarme. Quiero que la sociedad sepa la verdad, tuve que soportar que el doctor (Ricardo) Mazzuchi me solicitara un ADN por el caso de Andrea Castana, un hecho que nada tiene que ver conmigo y donde estuve activamente trabajando en el Cerro de la Cruz. Lo único que hice fue ayudar a buscar a esta joven desaparecida, una causa que todavía se mantiene impune a casi diez años. La familia de Andrea sigue esperando justicia. Seguramente, en mi vida he tomado decisiones que han hecho sentir mal a mis seres queridos y me arrepiento, pero también he protagonizado acciones que me hacen sentir orgulloso».

Concha también habló sobre la denuncia por violencia de género que le hizo su ex pareja y dijo: «Si pudiera volver el tiempo atrás, nunca hubiera discutido con quien fuera mi pareja, más allá que mucha gente sabe toda la verdad sobre ese hecho. Yo no fui quien comenzó la discusión y si pudiese volver el tiempo atrás, nunca hubiera ido a un lugar privado con Luana Ludueña. Nunca hice nada de lo que se me acusa y por lo que estoy preso, la gente debe saber lo difícil que es estar en la cárcel».