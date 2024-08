El Banco de Alimentos y los clubes de Córdoba, unidos contra la pobreza

En el marco del mes de las infancias, el Banco de Alimentos Córdoba junto a los principales equipos de fútbol de la ciudad, Talleres, Belgrano, Instituto y Racing lanzaron la campaña «Unidos contra el hambre».

Se trata de una acción interinstitucional inédita para concientizar a la comunidad de la importancia de la donación de leche para el consumo de menores vulnerables. Hasta el 22 de agosto inclusive, los cordobeses pueden participar haciendo su donación a través de la web: copate.bancodealimentoscba.org.ar

Julieta Bramado es responsable de comunicación y eventos del Banco de Alimentos y manifestó: «Ingresando a la página, podés donar $1500, que es para un litro de leche. Asistimos en la ciudad de Córdoba y 16 localidades del interior, donde recuperamos alimentos que salen del circuito comercial por diferentes razones y que son aptos para ser consumidos. Son ingresados a nuestros depósitos, los clasificamos y entregamos a entidades beneficiarias, y actualmente trabajamos con unas 560 organizaciones asistiendo a unas 90 mil personas».

Con respecto a la demanda social a causa de la situación que vive el país, manifestó: «Aunque quisiéramos, no podemos abastecer a todas las instituciones, así nos manejamos con aquellas que abastecemos de manera periódica. La iniciativa con los clubes es algo inédito, no tiene precedentes a nivel mundial y fue diseñada por una empresa de responsabilidad social. No solo busca concientizar sobre la realidad, si no que también busca hacerlos parte y también a sus socios e hinchas».