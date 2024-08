Se conocieron los últimos chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

Mientras avanza la causa que involucra a Alberto Fernández y a su ex pareja, Fabiola Yáñez, se filtraron las últimas conversaciones entre el ex presidente y quien fuera su primera dama. Los chats corresponden al pasado 28 de junio, cuando se hizo público el escándalo de violencia de género y trascendían las primeras versiones.

Durante el diálogo, por mensajes de WhatsApp, él le aconsejó que no haga la denuncia en su contra y ella desistió de presentar la acusación (algo que finalmente se hizo semanas después).

La conversación fue revelada por el diario Infobae, a horas de la declaración de los primeros testigos de la causa.

«Mi consejo es que hables lo menos posible. Esa es la mejor garantía de que no se vuelva noticia»; escribió Fernández, y Fabiola le respondió: «Quedate tranquilo, voy a hacer lo que me dijiste que había que hacer».

«Lamento mucho todo. Me doy cuenta de que estás muy lastimada. Nunca quise que todo fuera como fue. Siempre te amé y nos tocó un tiempo tortuoso que seguramente no me dejó darte la atención que merecías. Lamento todo, creéme»; agregó el ex mandatario, quien sostuvo: «Hoy estoy muy triste por todo. Mis ganas de vivir no existen. Soñaba otra cosa a tu lado. Te pido perdón por el daño que sin querer te he causado. Beso grande».

Durante la madrugada del 29 de junio, Fernández volvió a enviarle un extenso mensaje a Yañez. «Mañana, cuando puedas, tratemos de hablar. Todo esto está muy mal y nosotros tenemos una responsabilidad que se llama Francisco. Siempre te dije que siempre te voy a amar y siempre te voy a cuidar. No tenés que tener dudas de eso»; le dijo.

Algunas horas después, Fabiola participó desde Madrid de la audiencia con el juez Julián Ercolini por los mensajes y las fotos encontradas en el celular de María Cantero, la entonces secretaria de Fernández.