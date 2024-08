Pedro Solans dio una charla sobre la Masacre de Napalpí en la UNC

El escritor y periodista Pedro Solans fue invitado a brindar una charla sobre la Masacre de Napalpí en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. El director del Grupo Corprens estuvo acompañado por el periodista Mariano Saravia y participó de la presentación del libro que los estudiantes realizaron en base a su investigación «Crímenes en Sangre».

«La construcción del enemigo: epistemicidio y genocidio como prácticas coloniales a cien años de la masacre de Napalpí» es el título del trabajo elaborado por los estudiantes de psicología, quienes destacaron la importancia del rescate de la historia.

El autor aprovechó la ocasión para entregar a los alumnos un ejemplar de «Melitona Enrique, amor y tierra», el poemario sobre la sobreviviente de la masacre que fue publicado por la Editorial Sudestada.

«Estoy orgulloso y muy satisfecho, esto es parte del compromiso que he tomado con Melitona Enrique, la última sobreviviente, antes de morir. Ella tenía mucho miedo que los blancos nunca contáramos la verdad y que esto se haya generado en la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba, con esta gente maravillosa, me ha sentir muy satisfecho. Creo que he cumplido con mi palabra y mi compromiso con una héroe invisible del interior de nuestro país»; destacó Solans.