Carlos Paz denunció que la Provincia «no se hace cargo de la seguridad»

El secretario General y de Vinculación institucional de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, Juan Lucero, hizo referencia a las estadísticas de delitos en el Valle de Punilla y volvió a reclamar al gobierno provincial el envío de policías y móviles para hacer frente a la delincuencia en la región. Las estadísticas oficiales ubican al departamento como el tercero más afectado por la inseguridad y desde el gobierno local, sostienen que «la Provincia no está asumiendo sus responsabilidades».

«El gobierno de la Provincia de Córdoba dio a conocer los números a través del Observatorio de Seguridad y se ubica a Punilla como el tercer departamento con más delitos cada 100 mil habitantes. Esto valida lo que venimos reclamando reiteradamente, que estamos viviendo momentos muy complejos con respecto a la seguridad y que nuestros vecinos merecen otro nivel de seguridad. Somos la ciudad más importante en lo que hace al turismo de la Provincia y una de las más importante del país, la seguridad no es un accesorio, es una herramienta para poder brindar los servicios»; sostuvo el funcionario.

«Es una situación gravísima la que estamos viviendo, con más de 900 delitos cada 100 mil habitantes por mes y un podio donde nadie quiere estar. Son delitos de toda índole y sabemos que existen muchos más, porque muchos no se denuncian. Volvemos a reiterar el reclamo al gobernador y al ministro de Seguridad, porque que no han hecho nada con respecto a esta situación y seguimos expuestos al delito. Es una decisión del gobernador haber liberado la ciudad. No debemos olvidarnos que le dijeron caprichoso al intendente, cuando hoy con los números en la mano, vemos que están desconcertados y no asumen la responsabilidad»; añadió.

Consultado sobre las acciones que viene realizando el gobierno municipal, Lucero puntualizó: «Nosotros trabajamos en lo preventivo, hace dos meses lanzamos un operativo preventivo comunitario para mitigar el accionar delictivo. Necesitamos policías preparados y obviamente, que el gobernador asuma otra conducta con respecto a nuestra ciudad. La ciudad sigue invirtiendo en seguridad, en cámaras y programas de monitoreo, trabajamos codo a codo con los comisarios locales, y sabemos que les faltan recursos humanos y materiales para llevar adelante su trabajo»; completó.