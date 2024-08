Cosquín: Millan se defendió de las denuncias y apuntó contra Zanon

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Cosquín, Alejandro Millan Calvo, salió al cruce de las acusaciones que hizo el productor musical Ariel Zanon, quien promocionaba un evento privado en las instalaciones de la plaza Próspero Molina. El empresario lo había responsabilizado por la falta de habilitación para la concreción del festival «Cosquín Joven 2024».

La actividad había sido promocionada en redes sociales y tenía previsto llevarse a cabo del 22 al 25 de noviembre de 2024 en la Plaza Próspero Molina, al tiempo que se ha reportado la comercialización de inscripciones de manera irregular. Ante esta situación, las autoridades de Cosquín iniciaron acciones legales para detener las actividades y negaron tener participación en la organización.

«Esto se remonta al año 2023, incluso antes que el intendente ganara las elecciones y yo fuera convocado a integrar su gobierno. Yo soy abogado desde hace más de 20 años y (Ariel) Zanon usurpó unas 60 hectáreas donde hizo 700 lotes y los empezó a vender. Yo era el abogado de los dueños de esas tierras e intervine en las negociaciones para que cesen con la comercialización y paguen lo que correspondía. Desde ese momento, quedaron audios donde yo les pedía que paguen y no me hicieran perder el tiempo. En aquel entonces, estaba hablando con uno de sus socios, con Zanon nunca hablé y no tengo su teléfono. Ahora mandaron esos audios editados, diciendo que yo les había pedido coimas. Yo no tengo nada que ocultar, puse los audios a disposición de la justicia y le mandé una carta documento para que rectifique lo que dice en algunos medios»; sostuvo Millan.

«Yo no tengo nada que ver con las cuestiones de las fechas organizadas en la Plaza Próspero Molina, no se las dieron porque no habría cumplido con algunas cuestiones. Él sale a manifestar que yo tengo tanto poder que no le dieron las fechas por cuestiones personales y que le solicité dinero. En realidad, las fechas las organiza la Comisión de Folclore, donde yo no participo. En el caso que él no rectifique lo que denunció, será llevado a la justicia»; completó el funcionario.