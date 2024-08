Jey Mammón se metió en la polémica tras las acusaciones contra Marley

Jey Mammón habló luego de que saliera a la luz la denuncia contra Marley por presunta corrupción de menores y abuso sexual. El conductor pidió tiempo para leer en profundidad de qué se trata porque no quiere repetir lo que ocurrió con él cuando fue denunciado: " No tengo idea de la profundidad de la noticia, necesito leer para saber. Cuando sepa bien de qué va, opino, no tengo problema", comenzó a responder en diálogo con Intrusos.

Y agregó: "Hago radio y hago tele, me entero de todo, pero con un título mucha gente opinó sobre mí, ese no es mi proceder. Así como opinaron sobre mí, no me gusta opinar sobre los demás, no creo que profundice demasiado, siento que estoy hablando mucho sobre algo que no debería".

Finalmente, destacó: "Nadie tiene que condenar a alguien en virtud de un título. No me parece que tenga que ver una cosa con la otra. La condena social frente a una acusación es impropia".

La última denuncia contra Marley

Una nueva denuncia se radicó en la Justicia para acusar a Marley por abuso sexual. Al igual que la presentación judicial de Adrián Alfredo Molina, el nuevo denunciante reclama un juicio por la verdad. Según remarcó en su denuncia, el hombre, que pide tener en reserva su identidad, contó que tenía una carrera sólida e internacional como pianista y que lo contactó a Marley por la red social Facebook en 2008.

El hombre contó que no puede ingresar actualmente a esa cuenta. "Pasaron 16 años, mi memoria puede fallar en las fechas y en algunos datos, pero no olvidaré jamás el hecho de abuso", dijo el segundo denunciante.

Además, contó que el conductor le pasó un pasaje de avión, lo habría ido a buscar en un auto de lujo y lo habría llevado a su casa, la cual el denunciante describió con detalles: "Recuerdo que me manoseó, me dijo de ir a su habitación, yo no me sentía cómodo, pero insistía. "Me sentía incómodo y nervioso, no podía hablar", aseguró.