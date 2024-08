Lo que nos dejó «Dido y Eneas» en el Teatro Comedia

No suelo comentar públicamente mis impresiones sobre las producciones artísticas, musicales o escénicas a las que tengo la suerte de asistir. No lo hago porque no me dedico a la crítica artística y porque solo soy un entusiasta que valoro todos los esfuerzos y el profesionalismo de nuestros artistas.

Pero esta vez quiero comentar, «a título personal» y desde ese lugar de simple aficionado, la enorme satisfacción que me significó ver «Dido y Eneas» -la hermosa ópera barroca de Henry Purcell- en el Teatro Municipal Comedia.

La originalidad de la ambientación (contemporización que demuestra la imprescriptibilidad de la ópera como género artístico), la escenografía simple pero efectiva, la iluminación excelente, las actuaciones sobre el escenario, los juegos vocales y corporales, la vestimenta y el maquillaje muy efectivos pero -sobre todo- la música excelente, todo ello sería para comentarlo a la manera clásica como un crítico, pero no lo soy…

Por eso quiero resaltar dos cosas: En primer lugar, la fructífera osadía de coordinar los esfuerzos de los cuerpos artísticos municipales en la producción de la más complejas de las artes escénicas: la ópera. Creo que los elencos comunales estuvieron muy poco valorizados en las últimas décadas y que esta producción demuestra la calidad dormida de dichos cuerpos y como -con esfuerzo y valentía- se puede lograr una producción de nivel. Claro que hay diferencias en la adaptación de cada elenco municipal a los requisitos de una ópera barroca: la Orquesta Municipal de Cuerdas tuvo una calidad y una claridad superadoras, algo que se debe -creo yo- a su larga trayectoria, a la calidad profesional de sus integrantes y su director y a la especialidad en música barroca de la misma. Este es el gran desafío de las autoridades de Cultura Municipal para más adelante: hacer ópera obliga a todos los elencos a elevar su nivel artístico a los requerimientos de un género que con 400 años sigue conquistando corazones y mentes sensibles.

En segundo lugar, creo que descubrimos un nuevo espacio perfectamente adaptable a los requisitos de las óperas barrocas y de cámara. El Teatro del Libertador está pensado para grandes producciones (pronto veremos una hermosa Boheme allí), el Teatro Real no cuenta con espacio para colocar una pequeña orquesta (vimos los esfuerzos que se hicieron para hermosas puestas en los últimos años, antes de la recuperación del Comedia); en cambio, el Teatro Municipal Comedia, tiene un semifoso para el conjunto musical, cuenta con la maquinaria técnica y los dispositivos tecnológicos, las comodidades, y todo lo necesario para realizar producciones solventes y dignas.

Yo me senté en la última fila de la primera bandeja: se veía bien, se leían bien los subtítulos, se escuchaba perfecto (hasta los pasos de los bailarines y la respiración de los solistas), los pasillos laterales funcionaron muy bien como escenario complementario y auxiliar para algunos cuadros, la técnica funcionó a la perfección y el público acompañó ampliamente.

Por todo ello, y como simple ciudadano operómano (o patológicamente operístico), es que hago fuertes votos para que haya más lírica en el Comedia, para que ese recuperado espacio municipal pueda ofrecer el inagotable repertorio de óperas barrocas, clásicas o de cámara que dignificará a Córdoba Capital y la volverá a transformar en capital cultural del interior de nuestro país.

Felicitaciones a los artistas, a los técnicos, a los empleados y a los funcionarios que nos dieron cuatro noches mágicas con una Dido enloquecida de amor y un Eneas encerrado en su laberinto.