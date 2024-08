Traiciones y hechos que marcaron al país en el cementerio San Jerónimo

Vecinos pueden visitar este fin de semana el cementerio San Jerónimo que fue inaugurado el 15 de septiembre de 1843, y que se transformó en primer cementerio público de Córdoba.

Desde hace casi tres años existe la posibilidad de visitar la necrópolis cordobesa, recorrer sus calles y apreciar cada rincón, asombrarse con cada nombre, con los mausoleos monumentales, emocionarse con las historias de amor, recapacitar sobre el pasado y comprender nuestro presente.

Cada mes se presenta una temática distinta, para conocer la historia de Córdoba y sus personalidades destacadas que descansan en el camposanto.

La actividad se llevará a cabo este sábado de manera libre y gratuita y se desarrolla en cuatro horarios distintos: 9:00, 11:00, 14:00 y 15:00 horas.

Los encuentros parten desde el hall de ingreso principal del cementerio ubicado en Dr. Pedro Chutro 551 de barrio Alberdi; 15 minutos antes del inicio de cada recorrido, que dura 2 horas aproximadamente.

Los guías Graciela Pedraza y Federico Sylvester proponen diferentes temas para recorrer las 5 hectáreas en donde se encuentra gran parte de nuestro patrimonio, la arquitectura, las personalidades que forjaron la ciudad, las leyendas, la Reforma Universitaria, la ciencia, la música, el Cordobazo y cada momento en el cual Córdoba tuvo participación en la vida nacional.

Graciela elige la década “Del ’66 al’76. Una Década para recordar” para repasar entre los monumentos y tumbas la mirada desde lo social-económico, para contar diversos hechos de nuestro país y Latinoamérica.

Federico en cambio elige un perfíl novelístico de las historias que esconden los apellidos más tradicionales de Córdoba “Familias amigas, parientes enemigos” es el nombre de la temática que hace un recorrido histórico y genealógico por las familias más tradicionales de la ciudad durante los siglos XVIII, XIX y XX.

Los integrantes de los clanes que hicieron de Córdoba una ciudad pujante, emprendedora y a la vez conservadora y religiosa. Esos mismos parientes muchas veces no mantenían una buena relación de amistad, pero debían continuar con el legado heredado y mantener la cordialidad aunque en algunos casos no era más que solo una cuestión de negocios. Desde el punto de vista humano no existía ninguna coincidencia.

En el recorrido será posible conocer los entretelones de apellidos ilustres como Juárez, Tillard, Ducasse, Minetti, Garzon, del Busto, Bas.

Cabe destacar que la actividad se suspende en caso de lluvia.