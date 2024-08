Escándalo en San Roque: El jefe comunal fue denunciado por violencia de género

Un verdadero escandalo envuelve por estas horas a la comuna San Roque. El presidente comunal Jorge Omar «Tito» Bustamante fue acusado por una empleada pública por violencia de género, se libró una orden de restricción y no puede ingresar a la sede de gobierno mientras la denunciante se encuentre trabajando en el lugar.

La víctima realizó una primera denuncia en el mes de abril en la ciudad de Villa Carlos Paz y el viernes pasado, se presentó en el Polo de la Mujer con audios y mensajes que pondrían en evidencia el maltrato psicológico que viene padeciendo hace meses.

Este lunes 5 de agosto, el juez Daniel Strassorier ordenó una medida de restricción por el plazo de 90 días y le entregó a la victima un botón antipánico. Deolinda Garay es la denunciante, se desempeña en el Tribunal de Cuentas y dijo a EL DIARIO: «Vengo sufriendo amenazas y cuando tenía la oportunidad y me encontraba sola en alguna oficina, me decía cosas y me amenazaba con dejarme sin obra social para mi mamá que está muy enferma. Cada vez que él veía que se rechazaba un pago, que veíamos que estaba mal se enojaba y respondía de forma violenta. Siempre tenía estas conductas hacía mi, nunca con los demás tribunos de cuenta que son hombres. La cosa era conmigo. Siempre me estaba buscando humillar, decía que él era el jefe comunal y hacía lo que quería. Presenté los audios que me envió y se me otorgó el botón antipánico».

«Todo esto que estoy viviendo, cambió mi vida por completo. Estoy asistiendo a la facultad con el botón en el bolsillo y me siento muy cansada. Estoy tomando medicación porque tengo ansiedad y ataques de pánico, todo a causa de lo que estoy viviendo. Siento un miedo constante y nunca había vivido algo así, esta mi segunda gestión como tribunal de cuentas»; agregó la mujer.

«No soy la única persona que padece esta situación dentro de la comuna. Hoy encuentro la tranquilidad en la justicia, sé que otras chicas sufren de violencia y no se animan a denunciar porque tienen miedo a perder el trabajo»; completó.