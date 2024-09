El Papa instó a los jóvenes de Singapur a evitar las zonas de confort que "engordan"

El Papa mantuvo un encuentro con la juventud de Singapur en el auditorio del Catholic Junior College en el final de su gira por Asia y Oceanía, donde los instó a salir de las zonas de confort, porque "engordan". Francisco improvisó el discurso en un encuentro multirreligioso ante una multitud de jóvenes a quienes les habló también de "las críticas de salón" o la tecnología.

"Una juventud tiene que ser crítica. Un joven debe ser crítico, pero tiene que ser constructivo en su crítica porque hay una crítica destructiva, que critica mucho pero no hace un camino nuevo", fue una de las reflexiones que transmitió el Sumo Pontífice.

De acuerdo con la crónica del sitio Vatican News, el Papa afirmó ante la platea juvenil: "Ustedes, jóvenes, deben tener el coraje de construir, de avanzar y de salir de las zonas de confort. ¡Un joven que elige hacer siempre su vida de forma `cómoda´ es un joven que engorda!" “Pero no engorda su barriga, ¡engorda su mente! Por eso digo a los jóvenes: ‘¡Arriésguense, salgan! ¡No tengan miedo!’. El miedo es una actitud dictatorial que te paraliza", los alentó el Pontífice.

También animó a la multitud a aprender de los errores: "Me equivoqué porque empecé a caminar y me equivoqué en el camino". ¿Y qué es peor -preguntó el Papa-, cometer un error porque doy un paseo o no cometerlo porque me quedo encerrado en casa?"

La segunda reflexión del Pontífice fue la del uso de los medios de comunicación y todas las posibilidades que esa tecnología puede ofrecer. "Yo te pregunto: ¿es bueno utilizar los medios de comunicación o no es bueno? Pero pensemos, un joven que no usa los medios, ¿cómo es ese joven? Cerrado. Un joven que vive totalmente esclavizado a los medios, ¿cómo es ese joven? Es un joven perdido", explicó. Y los invitó a utilizar los medios de comunicación, para que ellos ayuden a avanzar, pero no para convertirse en "esclavos" de los mismos.

También, en un país con 10 religiones reconocidas oficialmente como Singapur, el Papa aseguró que todas “son un camino para llegar a Dios”, durante un discurso que siguieron atentamente líderes de otros credos (Foto: NA/Vatican News).

Por último, se refirió al fenómeno del "bullying" y las consecuencias que tiene en las escuelas, entre los grupos de jóvenes o de niños, el acoso que se hace con los que son más débiles.

"Se trata de respeto por las diferencias, así como debe ser el diálogo interreligioso que se construye sobre el respeto a los demás", precisó.