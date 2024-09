Murió Avelino Porto, el ex ministro durante el gobierno de Menem

Buenos Aires. El fundador de la Universidad de Belgrano (UB) y ex ministro de Salud y Acción durante el primer gobierno de Carlos Menem, Avelino Porto, murió el jueves por la noche a sus 84 años. Pese a su amplia trayectoria profesional, el abogado nunca fue afín a mostrarse en los medios de comunicación.

La noticia fue confirmada por fuentes cercanas al presidente emérito de la casa de altos estudios a Infobae, sin embargo, no trascendieron los motivos detrás de su deceso. Tampoco era de público conocimiento su estado de salud y cómo transitó sus últimos días.

Los restos de Porto tendrán el último adiós hasta las 12 horas del viernes en una casa velatoria ubicada en el barrio porteño de Belgrano. Pasado el mediodía, será llevado en una carroza funeraria hasta el Cementerio de la Recoleta, en donde descansará eternamente.

Poco después de que este medio confirmara el deceso, la partida del fundador de la Universidad de Belgrano fue difundida en las redes sociales de la institución. “Con muchísimo pesar y dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro fundador y presidente emérito Dr. Avelino Porto”, plasmaron en una placa conmemorativa.

Con motivo de la muerte del fundador, las autoridades de la UB decretaron el duelo para la comunidad educativa. Por esta razón, a modo de homenaje, todas las actividades que estaban programadas para este viernes quedarán suspendidas.

A lo largo de su paso por esta tierra, Porto dejó una huella en la vida pública argentina, sobre todo, en lo que refiere a los ámbitos sanitarios y educativos. Nacido en 1935 en Colón, provincia de Buenos Aires, se graduó como médico en la Universidad Nacional de Rosario, fue así que comenzó su carrera en la política sanitaria del país.

Años más tarde, su trayectoria rendiría frutos al ser designado como el titular del ex Ministerio de Salud y Acción por el ex presidente Carlos Menem. Pese a que su paso por la actividad pública fue breve, pues estuvo en el cargo entre 1990 y 1991, el ex funcionario implementó reformas destinadas a mejorar la cobertura de salud pública y la calidad de los servicios médicos.