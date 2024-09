El Gobierno detalló el plan para bajar la inflación a 18% para el 2025

Tras la explicación del Presupuesto 2025 a cargo del presidente Javier Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó algunos detalles del programa de gobierno y precisó los pasos a seguir para bajar la inflación al 18% durante el 2025.

“La política monetaria y todo lo que venimos haciendo, en materia monetaria, es consistente con la inflación cero. No estamos modificando la cantidad de dinero que hay en la economía. Todo el problema inflacionario deviene de un tema estrictamente monetario, cuando solucionás el problema monetario solucionás el problema de la inflación”, explicó al respecto.

En la habitual conferencia de prensa, remarcó: “Esperamos que los números se derrumben porque sabemos el rezago que tiene la política monetaria en impactar. Además, entendemos que los números se van a derrumbar a lo plasmado en el Presupuesto”.

Por otra parte, cuestionó las predicciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que proyectó a un 38% de inflación para el 2025, e insistió en los números expuestos por el mandatario. “Desde al menos el 10 de diciembre, el REM viene corrigiendo expectativas todos los meses a la baja; así que tengo fe en que el REM siga corrigiendo esas expectativas y convenga lo que nosotros estamos planteando; no dejan de ser, por supuesto, estimaciones”, planteó.

Asimismo, Adorni desestimó la ausencia de legisladores opositores durante la explicación del jefe de Estado en el Congreso. “Cada uno es libre de ir o no ir a una invitación que hace el presidente. Quien no quiso ir habrá tenido sus motivos personales, políticos, ideológicos o no importa, de otra índole, y está muy bien porque nosotros apelamos a que cada uno se exprese en libertad”, remarcó.

“Sería extraño que se rechace el Presupuesto. Lo único que hace es garantizar que no vamos a dilapidar recursos. Entra en debate y se podrá debatir un montón de puntos, pero rechazar…”, puntualizó, y concluyó: “No nos metemos en lo que es el debate fino y las cuestiones legislativas, y en el caso ese no me quiero adelantar demasiado, pero es obvio que si no aprueban el Presupuesto deberemos seguir con el Presupuesto del año pasado”.