Continuaron en baja los precios del dólar y las reservas del Banco Central

El precio del dólar en el segmento financiero continuó hoy con la tendencia descendente registrada el lunes para cerrar en $ 1.243 en el Contado Con Liquidación, con una merma del 0,5%; y el MEP a $ 1.213 y una baja del 0,25% respecto de la marca anterior.

La mayor oferta dentro de un mercado escasamente operado hizo que también el dólar “blue” retrocediera, a diferencia del lunes que había subido, para quedar en $ 1.270, con una merma del 0,40%.

En este marco, el Banco Central compró US$ 70 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) pero las reservas internacionales volvieron a caer debido a la mayor demanda importadora , esta vez US$ 33 millones, para terminar en US$ 26.908 millones, con un crecimiento de US$ 191 millones en lo que va del mes.

El tipo de cambio mayorista es de $962 con lo cual la brecha con el dólar paralelo es de 31%. El valor del billete en el Banco Nación es de $982 y en el promedio de los bancos es de $995,73.