Recorre las calles y le corta el pelo a quienes menos tienen

Mario Rivarossa es un peluquero que hace seis años vive en Villa Carlos Paz y recorre las calles para cortarle el pelo a quienes menos tienen. El estilista es oriundo de la localidad cordobesa de San Francisco, tiene una experiencia de más de treinta años y actualmente habita en el barrio Sol y Lago.

Desde siempre, la solidaridad ocupó un papel importante en su vida y esta vez, se reunió con Favio (54), un vecino que habitualmente se encuentra en la peatonal y a quien le hizo un cambio de imagen gratuito.

Todo ocurrió sobre la Avenida 9 de Julio, ante la curiosa mirada de vecinos y turistas.

En en dialogó con EL DIARIO, Mario expresó: «Hace seis años que vivo aquí en Carlos Paz. Desde que vine, me puse a hacer estas cosas de corazón para la gente que lo necesita. Me gusta cortarle el pelo a la gente de la calle, a la gente que me encuentro en distintos lugares. Lo hice en Córdoba Capital y fue algo muy lindo. Hace un par de días lo vi a Favio con el pelo largo, y lo invité y le ofrecí cortarle el pelo. Para mí es una gran satisfacción».

«Tengo el sueño de tener una peluquería acá en pleno centro, quizás algún día pueda hacerlo. Vine para tener una vida tranquila, con otros ingresos que ya cuento y sin depender de la peluquería. Vuelvo a cortar cuando lo siento, de corazón»; añadió.

«Obviamente que cuidamos todos los detalles, el orden y la limpieza. Juntamos el pelo y es como si tuviéramos una peluquería en la calle. Siento que Carlos Paz es mi lugar en el mundo»; completó.