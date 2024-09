Primavera en Carlos Paz: Qué estará prohibido y cómo evitar problemas

Faltan dos días para la celebración de la Fiesta de la Primavera 2024 y se conocieron detalles del operativo de seguridad. Desde la Municipalidad de Villa Carlos Paz, la Policía de Córdoba y la Policía Caminera se lanzaron una serie de recomendaciones, se dieron conocer qué cosas estarán prohibidas y cómo disfrutar el evento al máximo.

Más de 1500 personas estarán a cargo de la seguridad del evento, que sumará participación de los agentes municipales, personal de la Brigada de Investigaciones y el Comando de Acción Preventiva de la Departamental Punilla, la Fiscalía de Primer Turno, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), los bomberos voluntarios, Defensa Civil, autoridades del Hospital Gumersindo Sayago, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y la Policía Caminera.

Durante las horas previas y posteriores a la celebración, la más importante que se realiza en la Provincia de Córdoba, se desplegarán recursos para trabajar de manera coordinada a los fines de garantizar el normal desarrollo de todas las actividades y celebraciones. Se llevarán a cabo dispositivos preventivos en todos los ingresos a la ciudad, en la zona céntrica, la Terminal de Ómnibus, los balnearios y en las inmediaciones del predio del Parque de Asistencia del Rally Mundial.

Como ocurre cada años, la consigna será «Primavera Sin Alcohol» y se secuestrarán todas aquellas bebidas alcohólicas que sean ingresadas a la ciudad. Por este motivo, desde la Policía Caminera recomendaron no transportar bebidas ni consumirlas, no exceder la cantidad de ocupantes que viajen en el vehículo (la capacidad está determinada por la cantidad de cinturones de seguridad y todos deben tenerlo abrochado), evitar distracciones con celulares, comida, audio o cualquier otra cosa que quite tus manos del volante o los ojos del camino, respetar las velocidades mínimas y máximas y acatar las indicaciones brindadas por personal de Policía Caminera o cualquier otra autoridad que trabaje para la seguridad y prevención.

Con el concepto de «Primavera Segura», el evento incluirá la puesta en funcionamiento de puestos de monitoreo y seguimiento con cámaras e infraestructura acorde a las características del evento. Habrá veda para el expendio e ingreso a la ciudad de Villa Carlos Paz de bebidas alcohólicas desde las 00 hs. del sábado 21 de septiembre hasta las 02 hs. del domingo 22 de septiembre.

En ese sentido, se informó que la medida incluye comercios, restaurantes, bares, confiterías, supermercados y boliches, al tiempo que se hará extensiva hacia las localidades vecinas.

Pensando en los jóvenes que asistirán al evento, nuevamente habrá una terminal alternativa para todo el transporte (colectivos, mini buses y combis) que trasladen a los mismos a la fiesta, dejándolos a metros del evento (costanera y Nahuel Huapi), minimizando la congestión vehicular habitual y la posibilidad de que haya accidentes de tránsito.

Se instalará una Unidad de Atención Médica Móvil en el predio con profesionales médicos y aparatología necesaria preparada por cualquier contingencia y un corredor sanitario habilitado hacia el Hospital Municipal Gumersindo Sayago; y ambulancias disponibles ante cualquier eventualidad en el lugar. Además de un puesto de atención de emergencias junto al escenario a cargo de los bomberos voluntarios y médicos.

Es importante destacar que la Fiesta de la Primavera convocará a La Beriso, Euge Quevedo y La Banda de Carlitos, el Mundial Supremacía MC de Freestyle y un torneo internacional de eSport. Las actividades se iniciarán desde las 10 hs. del 21 de septiembre en el Parque de Asistencia del Rally Mundial, a orillas del lago San Roque, lo que proporciona un entorno único y accesible. Se estima que los números principales comenzarán a desfilar por el escenario alrededor de las 19 horas.