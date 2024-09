JUFEPAZ resaltó el trabajo entre los municipios y la justicia

El presidente de la Junta Federal de Jueces de Paz de la República Argentina (JUFEPAZ), Guillermo Vega, estuvo invitado al lanzamiento del seminario de actualización para jueces de paz que se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, el cual fue presenciado por más de 1000 personas. También asistió a la firma de un convenio entre el municipio de Cosquín y el Tribunal de Justicia de Córdoba.

Estuvieron presentes diferentes autoridades de la justicia de Córdoba, como intendentes de las localidades del Valle de Punilla, cómo Cosquín y Tanti, entre otros.

En la Universidad Nacional de Córdoba estuvieron presentes más de 800 personas y 500 en la transmisión online. El doctor Guillermo Vega, titular del JUFEPAZ, manifestó la importancia de estos seminarios para mantenerse actualizados sobre las problemáticas en los tiempos que corren y resaltó las firmas de convenios entre municipio y la justicia para trabajar en conjunto.

«La actualización es muy importante, siempre aparecen cosas nuevas. Quién iba pensar que hace 20 años ,cuando aparece el celular, íbamos a tener los problemas que tenemos hoy. Antes se creía que en las comunidades chicas nunca iban a llegar algunos problemas, pero hoy tenemos temas constantes de violencia de familia y se deben apartar padres de sus hijos o cuestiones que derivan a la salud mental. Cuando se habla de violencia familiar, se habla de exclusiones y tratar de recuperar, esto es lo importante del seminario que se realizó»; señaló Vega.

«Fui al acto de firma de convenio entre el Poder Judicial y la Municipalidad de Cosquín. El doctor Ángulo, que preside el Tribunal de Justicia de Córdoba, hace una traducción muy clara, no hay que tenerle miedo a la cuestión de la convivencia en el orden constitucional y la división de poderes. Es un concepto muy anticuado, el poder judicial, legislativo y ejecutivo deben tener contacto para hacer cosas buenas y estar juntos, que una municipalidad tenga visión de una problemática social y sepa qué puede aportar con uno dos o tres profesionales a estas problemáticas, es muy bueno».

«Tenemos más de 1800 jueces de paz que garantizan la desligación de derechos en cada punto del territorio, con características distintas, con climas distintos, competencias distintas y con idiosincrasia distinta. Una cosa es en Jujuy, otra es Neuquén, donde las tormentas de vientos paralizan hasta la conectividad. Lo mismo pasa con la competencia, y lo mismo pasa con la idiosincrasia, una cosa es hablar con un juez de paz en Buenos Aires, otra en el Norte, y el juez de paz debe decidir con eso y saber cómo moverse para que el derecho llegue con efectividad a cada sector. Antes se atendían sectores más carenciados, ahora nos toca atender a todo el mundo. Las situaciones de violencia encuentran disparadores en cualquier lado, antes había un sesgo de machismo, pero hoy capaz una discusión por la boleta de la luz es un chispazo, por enojo, que la plata no alcanza, entonces hay que tomar los oficios para que no sufra esa persona, pero ir tomando para ir cambiando algunas estructuraciones sociales y que esa familia no se pierda si hay posibilidades»; finalizó Vega.