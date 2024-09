Cuál es el límite de hijos para acceder a la AUH en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) planifica el calendario de pagos de octubre junto con los aumentos correspondientes a raíz de la Ley de Movilidad. Además, se confirmó que algunas prestaciones verán ciertas modificaciones en sus requisitos. Este es el caso del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Según la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, establecida en el Decreto 274/2024, los incrementos que otorgue la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estarán regidos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El dato impacta en los haberes dos meses posteriores al período analizado, es decir que septiembre toma el porcentaje de julio que alcanzó el 4% mensual.

Cuál es el límite de hijos para acceder a la AUH

Tras la resolución, el requisito de tener hasta 5 hijos para el cobro de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social quedó disuelto. El diputado Nacional José Luis Espert lanzó una polémica declaración sobre la natalidad y las condiciones de cobro de la AUH.

"Si Argentina no pone un límite a la natalidad en los hogares pobres", el país "va a ser una gigantesca villa miseria en otro medio siglo, luego de 60 años de decadencia", había dicho el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Según el diputado nacional: "Uno no puede dar un AUH por cada hijo. Hasta dos hijos te damos AUH. Más allá, no. No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza", dijo el diputado cercano al presidente Javier Milei.

Espert opinó que a los beneficiarios que cobran la asignación "hay que condicionarlos en la cantidad de hijos de hijos que las personas tengan".

"Si uno a la persona beneficiaria del plan le subsidia cada hijo que tiene, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad. Y hay que tener una paternidad responsable. Los hijos tienen que ser queridos para que vengan al mundo", afirmó.

Los montos de la AUH en septiembre 2024

Asignación Universal por Hijo (AUH): $ 67.420

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $ 219.537

Asignación por Embarazo (AUE): $ 67.420

