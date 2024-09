Las pistas para conocer cómo será la bandera de Carlos Paz

La ciudad de Villa Carlos Paz avanza hacia la creación de su bandera y hay un jurado y un equipo técnico que comenzará a analizar los diferentes diseños que fueron enviados por vecinos e instituciones de la ciudad. La insignia será presentada el próximo 4 de noviembre en el marco del Día de la Identidad Carlospacense.

El comunicador Cristian Fonseca coordina las acciones y manifestó: «Lo que vamos a hacer es dar nuestra visión con respecto a los requerimientos técnicos que tiene que tener este símbolo y también invitamos a un especialista, que fue quien creó la bandera de la Provincia de Córdoba, entre otras. Es quien dirige técnicamente la creación de banderas en distintas localidades del país».

En ese sentido, se buscó el asesoramiento de licenciado Cristian Vaquero Lascano, quien destacó: «El primer elemento es que no se trata de un concurso de postales, ni de artes plásticas, puede participar cualquier persona sin necesidad de que técnicamente sea un especialista en dibujo. Al momento de reflejar la identidad, de sintetizar la idiosincrasia de un lugar, lo importante es cómo eso se transmite, cómo se logra simbolizar ese sentir en algo que sea muy simple».

«Una bandera debe ser simple, yo tengo que poder dictarla por teléfono a un niño de cinco años y él la tiene que poder reproducir. El segundo principio es que la carga simbólica contenga no más de uno o dos símbolos, es decir, la superposición de muchos símbolos va en contra de la acción comunicacional. El tercer punto es el empleo de los colores, los mismos tienen que tener una significancia. Al momento de elegir un color, yo tengo que tener en claro ese color, qué refiere, qué significa o qué evoca desde lo real. No puedo imaginar colores que atañan a cuestiones que nada tengan que ver con la identidad de Villa Carlos Paz. Se sugiere no más de dos o tres colores. Siempre lo recuerdo, el blanco se puede integrar como un cuarto elemento»; añadió.

«En el cuarto lugar, la bandera no puede reproducir escudos, sellos, membretes, palabras, fechas, ni mapas. Hay una cuestión que es básica, cada elemento, un mapa, por ejemplo, ataña lo que es la comunicación cartográfica. Nos va a manifestar los relieves accidentales desde el punto de vista geográfico de un lugar, que no es lo mismo que una bandera. Un membrete, un sello, comunica desde lo estático. Es decir, su utilización en empleo se da más que nada en vehículos, plataformas digitales, papeles, membretes, y tiene una función de comunicar visualmente desde una cartelería, diferente de una bandera, que la bandera flamea el viento. Por tanto, la bandera como elemento identitario, y teniendo en cuenta esto, que flamea el viento, debe saber comunicar, debe poder comunicar algo a la distancia, en este caso, la identidad de Carlos Paz. Y hay un último elemento, no es inconveniente que la bandera sea parecida a otra, pero tengo que saber defender y argumentarlo»; completó.