Un actor de «El Marginal» es bombero y luchó contra en fuego en Punilla

Braian Centurión es un joven oriundo de la Provincia de Chaco que llegó para combatir los incendios en Córdoba. Es dueño de una dura historia de vida, su madre fue víctima de femicidio y él creció junto a su abuela y su tía. Desde muy chico, se dedica a la actuación, trabajó en varias producciones y es bombero de alma.

Hace unos días, viajó desde Chaco junto a sus compañeros de la brigada GREC para luchar contra el incendio en Capilla del Monte. Para ello, debió dar aviso y suspender el rodaje de la película «Huellas Perdidas», una producción que pone el foco en la problemática de la trata de personas.

En diálogo con EL DIARIO, contó: «Mi madre se llamaba Ivana Maidana y fue victima de un femicidio. Yo tenía apenas 10 años cuando fue asesinada por mi propio padre. A mí me costó mucho, pero siempre tuve buena contención y me refugié en los bomberos y en la actuación para salir adelante. Quedé a cargo de mi tía y mi abuela, ellas me educaron y me incentivaron a cumplir mis sueños».

«Me gusta actuar y participé en varios proyectos cinematográficos. El último lo tuve en México, se llamaba «Motel Aqua» y es de una productora independiente. También grabé la película «La Partida» junto a Osvaldo Laport y participé en El Marginal. Empecé con la actuación cuando tenía 16 años y un año después, ingresé como cadete en el cuartel de bomberos de Barranqueras. Son profesiones distintas, en la actuación uno nunca escapa de uno mismo y siendo bombero, tenés que ser vos mismo»; reconoció.

«Los bomberos estamos algo locos, yo pedí que me esperen para seguir grabando y me bancaron. Soy enfermero también, pero no estoy ejerciendo. Hoy tengo una vida bohemia y vivo de la actuación»; completó.