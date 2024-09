City Shop Bazar abrió sus puertas en Carlos Paz con una propuesta innovadora

Este sábado el empresario Rodrigo Disalvo inauguró City Shop Bazar en Carlos Paz, ante una multitud que se acercó para presenciar el corte de cinta y disfrutar de la nueva propuesta comercial. Durante la ceremonia, Disalvo expresó su entusiasmo por estar en la ciudad: "Estamos muy contentos de estar en Carlos Paz. Lo elegimos hace mucho tiempo, pero no podíamos encontrar nuestro lugar. Así que redoblamos la apuesta y lo generamos nosotros mismos" aseguró a EL DIARIO.

uD83CuDF89 ¡Inauguración de City Shop Bazar en Carlos Paz! uD83CuDF8A

Una nueva propuesta con productos de bazar, decoración, librería, juguetería y mucho más.

uD83DuDCCD Av. Cárcano 169

A lo largo del evento, el empresario agradeció a la comunidad local: "Hemos trabajado con gente de acá, a quienes agradezco porque nos abrieron todas las puertas. Me he integrado rápidamente, aunque ya convivía un poco con la comunidad por mi pasión, el rally." Además, destacó que City Shop Bazar no solo ofrece productos de calidad, sino que también busca devolverle algo a la comunidad: "Queremos brindar lo mejor, no solo con productos, sino con buenos precios. En este momento difícil, nuestra meta es hacer una pequeña devolución a la comunidad."

Una inauguración exitosa

El local, ubicado en Avenida Cárcano al 169, abrió sus puertas con shows en vivo, recorridos por la tienda y sorpresas para los primeros clientes, quienes pudieron aprovechar ofertas exclusivas y participar en sorteos. Disalvo comentó sobre su apuesta por Carlos Paz: "Hace tiempo buscábamos un lugar aquí. Pese a los tiempos difíciles, decidí redoblar la apuesta y abrir este local. Carlos Paz es una hermosa ciudad, una gran comunidad. Tenemos lazos afectivos y comerciales muy fuertes."

La inauguración fue un éxito y Disalvo concluyó con palabras de gratitud: "Estamos aquí para quedarnos y para devolverle a la comunidad todo el esfuerzo que hacen para conocernos, brindándoles siempre lo mejor en productos y atención."