Taxistas piden que se prohíban las aplicaciones de viajes en Córdoba

El Sindicato de Peones de Taxis de Córdoba convoca una asamblea para exigir al gobierno municipal que se prohíba el funcionamiento de las aplicaciones de transporte como Uber, Didi y Cabify en el ámbito de la capital cordobesa.

La propuesta salió del propio gremio y los choferes sostienen que no quieren más «competencia desleal».

En ese sentido, aseguran que perdieron más del 50% de sus fuentes laborales por la aparición de las app.

Sin embargo, también expresaron su descontento con aquellos taxistas que utilizan las plataformas. «Trabajan a la mitad de precio del que tenemos nosotros que cobrar, no les conviene, no es una solución. Vamos a plantear que se aumente la tarifa porque no alcanza y vamos a cobrar la mitad»; cuestionó Miguel Arias, vocero del sindicato.