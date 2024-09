Qué licencias no son válidas para circular por las rutas de Córdoba

Vecinos de varias ciudades de la Provincia de Córdoba se mostraron enardecidos y denunciaron que la Policía Caminera les informó que la licencia de conducir -emitidas por las localidades donde habitan- sólo tiene vigencia dentro del ejido municipal y no en las rutas provinciales ni nacionales.

Ante los reclamos, desde la fuerza informaron que indultarán a todos aquellos conductores multados por circular con carnet de municipios sin habilitación oficial.

Lo cierto es que si tu carnet fue emitido por Malagueño, Toledo, Rafael García, Falda del Carmen, La Serranita, Villa del Prado, Potrero de Garay, Valle de Anisacate, Villa Parque Santa Ana, La Paisanita, La Rancherita y Villa Ciudad de América, no se considerará válido. Desde la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito de Córdoba explicaron que su utilización implica una falta grave, con quita de puntos y multas, debido a que estas localidades no están adheridas al Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (Repat) ni al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (Renat) y emiten licencias sin validez.

Debido a la polémica que se desató durante esta semana, la Provincia tomó la determinación de sobreseer las multas impuestas a los conductores que obtuvieron sus licencias de conducir en centros no homologados, siempre que estos conductores residan en la misma localidad donde se emitió el documento.

Asimismo, se aclaró que los ciudadanos que obtuvieron su licencia en su localidad, como puede ser Malagueño, no serán multados. Sin embargo, esta disposición no aplicará a aquellos que obtuvieron su licencia en centros emisores de otras localidades o provincias. La reciente medida del gobierno provincial sobre la emisión de licencias de conducir generó preocupación entre los intendentes de varias localidades, quienes iniciaron gestiones con el gobierno provincial.

Miguel Rizotti es director General de Prevención de Accidentes de Tránsito y expresó a EL DIARIO: «Esto ha sido una decisión de las autoridades en base lo que marca la ley. Todos los ciudadanos tienen que obtener las licencias emitidas por un centro emisor en su lugar de residencia. Tiene que coincidir la localidad con su domicilio. Hay una confusión porque tenemos municipios como Malagueño, donde se otorgaban licencias en base a ciertas disposiciones, pero que están auditados. La ley obliga a los municipios a que las licencias están homologadas por los registros y provinciales y nacionales».

«Teniendo un centro emisor homologado, se habilita a circular por toda la jurisdicción provincial. Ese requisito no es indispensable dentro de la localidad, pero sí afuera. Por eso, la Policía Caminera ha infraccionado a varias personas que tenían licencias de esos centros no homologados. Se han hecho presentes todos los municipios que no tienen el centro homologado y han comenzado los tramites para regularizar la situación»; completó.