Un carlospacense es el mejor profesor de ingeniería de la Argentina

El carlospacense Marcelo García fue distinguido como el mejor profesor de ingeniería de la Argentina. El docente se desempeña en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba desde hace 30 años y fue premiado por la Academia Nacional de Ingeniería.

García tiene 55 años de edad y es investigador del Conicet y del INA-CIRSA, siendo un especialista en el monitoreo de las aguas del lago San Roque y un profesional clave en las acciones que se realizan para el saneamiento del famoso embalse.

Precisamente, es quien está a cargo del estudio batimétrico, un relevamiento del relieve del fondo del lago San Roque que permitirá evaluar si, a medida que pasa el tiempo, el dique pierde o no capacidad de almacenamiento por el ingreso de sedimentos.

En dialogo con El Diario, García expresó: «Fui seleccionado y recibí esta distinción. Creo que impactó no sólo el trabajo de docencia de grado y posgrado, sino todo el trabajo que hacemos en la comunidad. Creo que eso hizo la diferencia».

«Más que el reconocimiento a mi persona, me pone muy feliz que reconozcan una forma de trabajo. La formación de ingenieros ya no se puede pensar solo en la parte académica, también hay que formarlos como personas, trabajar sobre la vinculación con la comunidad. No lo tomo como algo personal, es una forma de trabajo y un premio colectivo»; completó.