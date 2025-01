El mensaje de fin de año de Cristina Kirchner: "Deseo que podamos cambiar el rumbo"

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió en sus redes sociales un mensaje con motivo de la celebración de Año Nuevo, junto con foto suyas y otras en compañía de militantes. “Se cierra un año que fue difícil para los argentinos y argentinas. Donde la indiferencia caló hondo en nuestra sociedad y nos encontramos cada vez más alejados unos de otros”, escribió Cristina en su cuenta personal de X.

Y agregó en miras al año que se avecina, que serán unos días de contienda electoral por las elecciones de medio término que tendrán lugar en el segundo semestre del año. “Deseo de todo corazón que en este 2025 que comienza podamos cambiar ese rumbo. Que logremos transformar el desamor en solidaridad y reencontrarnos como comunidad reafirmando el valor de la empatía y el amor por el otro”, acotó. Y finalizó junto a un emoticón de un corazón rojo: “Feliz año nuevo para todos y todas. Las y los quiero mucho”.

Por su parte, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, afirmó que la ex presidenta Cristina Kirchner "no tiene que ser candidata en 2027" ya que "tiene que haber una propuesta renovada, aunque sea con caras conocidas". En esta línea, respaldó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien tiene aspiraciones presidenciales y de quien dijo que "tiene que ser candidato" aunque "no líder por el momento".