Vive en un geriátrico y va en silla de ruedas a dar clases de ajedrez gratis

Villa Carlos Paz. Carlos Morbello tiene 79 años, vive en el geriátrico Ohana en Villa Carlos Paz desde hace tres años y encontró una forma de pasar el tiempo enseñando lo que más le gusta, jugar al ajedrez. Dos veces a la semana es llevado al centro vecinal Cu-cú por un enfermero, donde por dos horas brinda sus clases.

Carlos fue entrevistado por EL DIARIO y contó: "Doy clase de ajedrez, de tute cabrero, que acá en Córdoba no se conoce, es un juego italiano, y también de truco, pero eso no le interesa mucho a la gente. El truco se usaba cuando el hombre dominaba demasiado al otro sexo, íbamos a comer un asado y los hombres jugaban al truco mientras las mujeres debían lavar los platos, por suerte cambiaron las cosas".

"Empecé a dar clases en noviembre, no cobro nada, doy tres materias sin cobrar. Yo quería hacer algo para el barrio El Cu-Cú, pero no sabía cómo, una señora acá me enseñó que todos tenemos derechos y eso se debe respetar, entonces me animé y me fui a hablar a la municipalidad. Me dieron el teléfono del centro vecinal que me alcanzó la llave de donde doy las clases".

Sobre su amor por el ajedrez dijo: "Aprendí a jugar de chiquito, me enseñó a jugar mi hermano mayor. Gané campeonatos menores y después, por las circunstancias de la vida, uno va dejando. Hoy tengo una alegría, tengo una alumna que viene con el papá, es muy inteligente. Le dije a su papá que tiene mucho potencial y que va a tener que ir con alguien que le pueda enseñar más. Hay mucha gente que tiene atributos y necesita que alguien los empuje. En algunos colegios hoy se enseña, es importante, el mundo vive de matemáticas y el ajedrez, sin darse cuenta, es una matemática. Yo no les enseño para que ganen un campeonato, les enseño para que aprendan y se diviertan, esas son las cosas lindas que tiene".

"En unos días cumplo 80 años, los dueños del geriátrico tienen la amabilidad de mandar un empleado que me lleve. Ellos son muy buenos conmigo, asumieron el compromiso de dejarme ir, simplemente me preguntan cómo me fue. Yo sé que esto es un beneficio para la gente, me gustaría que vayan más personas.

Carlos brinda sus clases de ajedrez en el centro vecinal Cu-cú los lunes y viernes de 10 a 12 horas.