Las conmovedoras palabras de Jorge Martínez: “Todo se juntó”

Buenos Aires. “Les deseo un 2025 extraordinario, como se merecen. Lo mejor para ustedes, un beso grande y gracias por la llamada”. Desde su internación en el centro de salud mental, en Ramos Mejía, Jorge Martínez habló por primera vez, con estas palabras cargadas de afecto y esperanza. Sin embargo, detrás de este mensaje se esconde la sombra de una profunda crisis emocional. “Todo junto, se juntó todo. Ya hablaremos personalmente de todo. Te mando un beso grande, te quiero”, añadió en un diálogo con el periodista Lío Pecoraro, en el ciclo El run run del espectáculos (Crónica HD) al dejar entrever el peso de su lucha interna.

El reconocido actor, ícono de telenovelas y películas argentinas, vive uno de los momentos más difíciles de su vida. Apenas unos días antes, en el noveno piso de La Casa del Teatro, un refugio para artistas en retiro, un episodio dramático puso al descubierto su fragilidad emocional. Fue allí donde un intento desesperado por terminar con su vida se convirtió en una escena de tensión y salvación gracias a la intervención de Jonathan, un empleado del lugar.

Noticias Relacionadas El actor Jorge Martínez intentó quitarse la vida y fue internado

El comedor de ese piso, habitualmente un espacio tranquilo, se transformó en un escenario de angustia. La figura de Martínez se recortaba contra la ventana abierta, su mirada perdida en un horizonte que parecía ofrecerle una salida final. Jonathan, quien se encontraba en la vereda, reaccionó de inmediato. “Le grité que se calmara, que me esperara. Me miró e hizo algunas señas que no entendí, pero eso me dio tiempo para llegar hasta él”, relató, aún impactado por lo sucedido.

Cuando finalmente logró acercarse, la situación pareció estabilizarse por un momento, pero la calma fue breve. “Tuvimos un forcejeo en una segunda vuelta. Lo tranquilicé, pero de repente volvió a pararse y me dijo: ‘Me quiero morir’. Lo agarré de los brazos, luego del hombro. Jorge es una persona corpulenta, y tuve que usar toda mi fuerza”.

La escena culminó con Martínez apartado del peligro inmediato, pero la intensidad del episodio dejó una marca imborrable en quienes presenciaron ese instante.

Tras el suceso, la directora de La Casa del Teatro, Linda Peretz, confirmó que el intérprete fue trasladado a un centro de salud mental para recibir atención especializada. “Nosotros lo cuidamos muchísimo”, declaró con evidente afectación. “Pero creo que está pasando por una depresión. Por eso fue trasladado a un centro especializado”.

La Casa del Teatro, concebida como un refugio para artistas que dedicaron su vida al arte, fue testigo de historias de gloria y de dolor. La de Jorge Martínez es una de las más impactantes, no solo por su desenlace potencialmente trágico, sino por el reflejo de una realidad que muchos artistas enfrentan en el retiro: el peso del silencio y la soledad tras años de aplausos.

Desde el centro de salud mental, Martínez intentó llevar tranquilidad a quienes se preocupan por él. Pero sus palabras, llenas de afecto y agradecimiento, también dejaron entrever una mezcla de resignación y necesidad de apoyo. Su lucha, como tantas otras, no es solo contra su propia tristeza, sino también contra el estigma que rodea la salud mental en figuras públicas.

El gesto de Jonathan, el empleado que evitó una tragedia mayor, resonó como un recordatorio de la importancia del cuidado comunitario. “Solo hice lo que cualquiera haría. Pero me duele verlo así, él que tantas veces nos hizo reír y llorar con su arte”, expresó.

Mientras continúa su tratamiento, Jorge Martínez enfrenta su papel más difícil. Lejos de los reflectores que marcaron su carrera, su lucha contra la depresión se desarrolla ahora en la intimidad de un centro de salud mental, rodeado de especialistas y del cariño de quienes lo apoyan.