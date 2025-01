Chiara Catalini fue elegida como la Carlospacense del Año

La joven Chiara Catalini se quedó con el reconocimiento a «Carlospacense del Año» luego de haber cosechado el 33% de los votos en el certamen organizado por EL DIARIO. Más de 40 mil personas eligieron a sus favoritos entre los ocho nominados y la adolescente fue reconocida por haber creado una innovadora herramienta digital para prevenir los incendios, con la cual trascendió las fronteras de la ciudad y llegó a California (Estados Unidos).

La distinción fue entregada esta mañana en la sala de acuerdos de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, con la presencia del intendente Esteban Avilés, el director de El Diario de Carlos Paz, Santiago Solans, la secretaria de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental, Carla Livelli, y la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, Soledad Zacarías.

Chiara estuvo acompañada por su familia y se constituyó como un ejemplo para los jóvenes de la ciudad que están comprometidos con las problemáticas ambientales y el avance de la tecnología.

Durante el 2024, creó una aplicación para la detección temprana de los incendios forestales que llamó la atención a nivel mundial.

Tras haber sido consagrada por el voto de la gente, la adolescente se mostró agradecida y destacó: «Para mí es un honor haber sido nominada y haber ganado el premio al Carlospacense del Año. Tenemos que entender que este reconocimiento es para todos los carlospacenses que trabajan para cuidar nuestro ecosistema y nuestro ambiente. Para mí eso es lo más importante, este es nuestro hogar y lo tenemos que proteger juntos. Carlos Paz es un lugar único y es un honor recibir un premio votado por la gente. Todos podemos ver el impacto que tuvo la aplicación, así que me gustaría poder seguir trabajando juntos. Cuando nos unimos para combatir el fuego, podemos lograr grandes cambios y reales. No hay que tener miedo, yo en un principio no estaba segura de hacer una aplicación, pero tenía un objetivo claro: proteger nuestra fauna, flora nativa y cuidar el agua».

El director de El Diario de Carlos Paz, Santiago Solans, manifestó: «Chiara tiene un enorme potencial y pertenece a una familia con mucho arraigo en la ciudad, eso es lo que votó y valoró la gente. A través de este certamen, se buscó revalorizar la identidad carlospacense y poner en consideración a una joven con talento, compromiso y creatividad. La premisa fue mostrar que se están haciendo cosas muy importantes en nuestra ciudad, ella desarrolló una herramienta que tiene una utilidad enorme para la ciudad y para la región. Este año que pasó, tuvimos candidatos de todas las edades y se votó la proyección de Chiara. Seguramente, este reconocimiento encontrará un correlato en las acciones que ella y otros jóvenes realizarán por el fututo de Carlos Paz».

Por su parte, el intendente Esteban Avilés resaltó el reconocimiento y puntualizó: «Tenemos que destacar el trabajo de El Diario porque han logrado una caricia de la gente y un merecido reconocimiento a los talentos carlospacenses. Esto sensibiliza y visibiliza a las familias. En el caso de Chiara, sabemos que toda su familia (en diferentes generaciones) ha trabajado por la ciudad. El equipo de El Diario fue muy objetivo a la hora de elegir a los nominados, era una elección muy compleja, había mucha gente joven, con temas muy diversos, y se logró garantizar la transparencia con el voto de la gente».